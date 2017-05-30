При Госдуме может появиться Совет блогеров
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Совет популярных блогеров может появиться в Госдуме при комитете по информационной политике, информационным технологиям и связи.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Совет популярных блогеров может появиться в Госдуме при комитете по информационной политике, информационным технологиям и связи.
С соответствующим предложением выступил член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов, сообщает RT.
Депутат обратил внимание на то, что аудитория некоторых блогов сопоставима с аудиторией крупных телеканалов. По его мнению, создание такой комиссии даст госорганам возможность эффективнее работать с
По словам Власова, блогеры могли бы не только доносить до подписчиков информацию о готовящихся в Думе проектах, но и участвовать в обсуждении инициатив.