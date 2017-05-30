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11:55 (мск), источник: РИА Новости

При Госдуме может появиться Совет блогеров

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Совет популярных блогеров может появиться в Госдуме при комитете по информационной политике, информационным технологиям и связи.

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С соответствующим предложением выступил член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов, сообщает RT.

Депутат обратил внимание на то, что аудитория некоторых блогов сопоставима с аудиторией крупных телеканалов. По его мнению, создание такой комиссии даст госорганам возможность эффективнее работать с интернет-пользователями.

По словам Власова, блогеры могли бы не только доносить до подписчиков информацию о готовящихся в Думе проектах, но и участвовать в обсуждении инициатив.

Комментарии
2
Сергей Саморуков
Ржака ... Есть же Фабрика троллей . Там прям сплошь "блогеры" . Пусть отрабатывают бюджетные деньги .
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Эмиль Коловорот
Ага, навязывать своего мнения будут данные блогеры, а точнее мнение чиновников! Не получится от таких блогеров сразу начнут отписываться! Так что уймитесь и не тратьте народные деньги на блогеров.
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