Выпускники Самарской области без нарушений сдали ЕГЭ по географии, информатике и ИКТ

Во всех аудиториях велось видеонаблюдение в режиме онлайн. Кроме того, материалы ЕГЭ печатались и сканировались прямо в пунктах проведения экзаменов (ППЭ).

В Самарской области 29 выпускников написали ЕГЭ по географии и 399 выпускников — ЕГЭ по информатике и ИКТ. Для этого на территории региона было открыто пять ППЭ: два в Тольятти и по одному в Самаре, Сызрани и Кинеле, и один ППЭ на дому для участника с ограниченными возможностями здоровья.

Удаленных участников и не завершивших экзамен по уважительной причине не было.

Результаты участники экзаменов узнают не позднее 14 июня в соответствии с графиком, установленным Рособрнадзором.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по информатике и ИКТ составляет 40 баллов, по географии — 37 баллов.