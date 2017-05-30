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11:17 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Годовщина обвала на Грибовицкой свалке: во Львове объявлен траур

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Во Львове во вторник, 30 мая, в годовщину гибели трех спасателей и работника коммунального предприятия под завалами мусора на Грибовичской свалке, объявлен день траура.

Источник: "РИА Новости" Украина

Сегодня на всей территории города вывешены государственные флаги Украины с траурными лентами, в храмах Львова проходят поминальные службы по погибшим во время трагедии на свалке. В городе ограничено проведение развлекательных мероприятий.

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Также сегодня приспущены флаги с траурными лентами в городах Рава-Русская и Жовква, где похоронены погибшие спасатели, сообщает УНИАН.

Напомним, 30 мая 2016 года на Грибовицкой свалке под Львовом во время тушения пожара произошел обвал мусора. По факту обвала мусора на свалке начато уголовное производство. В результате оползня и пожара погибли четыре человека.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый предложил объявить Львов, Малехов и Грибовичи зоной чрезвычайной экологической ситуации. Также он заявил о попытках дестабилизации ситуации в городе и препятствовании вывозу мусора из областного центра в Киев. В Минэкологии заявили, что ответственность за эту негативную ситуацию несут коммунальные власти.

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