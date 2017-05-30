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11:19 (мск), источник: Интерфакс

В Петербурге на оранжевой линии метро появился бесплатный Wi-Fi

Тем не менее пассажиры пока испытывают трудности с подключением.

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU — Жителям Петербурга со вторника смогут воспользоваться на оранжевой (четвертой) линии метро бесплатным Wi-Fi доступом в интернет.

Как сообщил представитель компании «МаксимаТелеком» (обслуживает сеть Wi-Fi), к интернету могут подключиться одновременно до 200 устройств в каждом вагоне. Состав подключен к сети на скорости более 200 Мбит/с, при этом ограничений на объем потребляемого трафика нет.

Бесплатный Wi-Fi в тестовом режиме заработал на отдельных станциях петербургского метро в конце 2015 года. В рамках запуска первого сегмента сети в тоннелях было установлено более 40 базовых станций Wi-Fi. В настоящее время оборудованы все 28 поездов, курсирующих по оранжевой линии метро.

Между тем, очевидцы сообщают о трудностях при подключении к интернету. «Люди пытаются подключиться уже в вестибюле или на эскалаторе, но сеть появляется в доступе только на платформе. В итоге, даже если вверху экрана появляется значок, будто все подключено, интернетом пользоваться невозможно, ничего не работает. А пока ты разберешься, что и как авторизовать, уже приехал, пора выходить из вагона», — рассказал «Интерфаксу» один из пассажиров.

«Для авторизации нужен номер телефона. Но после подключения ничего не грузится. Видимо, или много желающих, или слабый сигнал», — посетовал другой пользователь.

Во вторник также был дан старт проекту «Мобильная библиотека», в рамках которого петербуржцы могут бесплатно скачивать книги в метро. В библиотеке доступно более 750 тыс. книг художественной, детской, обучающей и бизнес-литературы, среди которых 7 тыс. бесплатных книг. При первом посещении «Мобильной библиотеки» пользователь получает в подарок 100 книг, входящих в топ-лист продаж, в том числе книги петербургских писателей.

Ранее сообщалось, что власти Петербурга планируют оснастить весь метрополитен бесплатным Wi-Fi до 8 декабря 2017 года. Проект будет реализован на собственные средства подрядчика, компании АО «МаксимаТелеком» (оператор Wi-Fi-сети в Московском метрополитене). Проект оценивается в сумму около 1,8 млрд рублей.

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