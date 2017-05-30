Отвечающие за зрение области мозга развиваются и у взрослых

Считается, что зрительная кора мозга (область, отвечающая за визуальное восприятие) полностью развивается в первые годы жизни человека. Авторы работы рассчитывали обнаружить, что она перестает значительно изменяться к пяти-шести годам. Это соответствовало бы проведенным ранее исследованиям на животных и общим научным и медицинским представлениям.

В ходе исследования нейробиологи проанализировали образцы тканей мозга 30 людей, умерших в возрасте от 20 до 80 лет. Изучая белки, которые активизируют нейроны зрительной коры, ученые выяснили, что возраст, к которому эта область достигает зрелости, составляет 36 лет плюс-минус 4,5 года.

«В нашем понимании работы мозга есть большие пробелы. Один из них — представление о том, что сенсорные области мозга развиваются в детстве и после этого остаются стабильными. Это неверно», — рассказала руководитель исследования, нейробиолог из Университета Макмастера Кэтрин Мерфи.

Результаты работы могут изменить сложившуюся практику, когда терапия, направленная на лечение некоторых нарушений зрения, предназначена в первую очередь для детей, так как считается, что мозг взрослых людей не поддается необходимым изменениям.