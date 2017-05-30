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13:31 (мск), источник: Моя Планета

Осьминог-гигант сбежал из океанариума во Владивостоке

Гигантский тихоокеанский осьминог стал причиной ЧП в Приморском океанариуме во Владивостоке. Морское животное сбежало.

Крупного осьминога выловили аквалангисты океанариума лишь три дня назад возле острова Русский в Тихом океане и поместили в отдельный аквариум, чтобы животное адаптировалось к новым условиям.

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Осьминог оказался любознательным: исследовал свое жилище, а когда сотрудники океанариума отвлеклись, выломал крепления сетки и выбрался из аквариума. Зоологам известна особенность осьминогов пролезать в любую щель благодаря отсутствию скелета.

К счастью, беглеца быстро обнаружили на полу соседнего помещения. Так как осьминоги могут прожить вне водного пространства без кислорода чуть меньше суток, животное не пострадало и было возвращено в аквариум, сообщает VistaNews.

Ученые океанариума говорят, что это не первый случай, когда умным и активным осьминогам удавалось выбираться из аквариумов, чтобы обследовать другие помещения. Тихоокеанский осьминог является самым крупным представителем этого вида. Его вес может достигать 70 кг.

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Из Приморского зоопарка пытался сбежать гигантский осьминог
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