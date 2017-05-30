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12:43 (мск), источник: РИА Новости

«Надо, Федя, надо!»: крылатые фразы «Шурика» Александра Демьяненко

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Анна Михайлова. Александр Демьяненко сыграл в более чем ста фильмах, но вошел в историю советского кино как легендарный Шурик из комедий Леонида Гайдая.

Источник: РИА "Новости"

Интеллигентный блондин в очках, вечно попадающий в сомнительные компании и курьезные ситуации, стал главным успехом и проклятием актера. Этот персонаж принес Демьяненко всенародную славу, но не дал ему возможности играть глубокие драматические роли: ведь зрители и режиссеры упорно видели в нем Шурика. Сегодня актеру, скоропостижно скончавшемуся в 1999 году, исполнилось бы 80 лет. Крылатыми фразами его главного персонажа до сих пор разговаривают поколения поклонников.

«Операция “Ы” и другие приключения Шурика», 1965 год

Цитата из кинофильма «Операция “Ы” и другие приключения Шурика».

Первое появление Александра Демьяненко в образе комичного блондина состоялось в картине «Операция “Ы” и другие приключения Шурика». Леонид Гайдай перепробовал на эту роль около 40 артистов, но остановил свой выбор на жгучем брюнете Демьяненко. Вдова актера Людмила Акимова впоследствии вспоминала, что Демьяненко чудом не остался без волос после многочисленных сеансов покраски.

Цитата из кинофильма «Операция “Ы” и другие приключения Шурика"

«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», 1967 год

Цитата из кинофильма «Кавказская пленница или Новым приключения Шурика».

Через два года после выхода «Операции «Ы», имевшей оглушительный успех, Гайдай снял продолжение похождений Шурика и культовой троицы — Труса, Балбеса и Бывалого. «Кавказская пленница» заняла первую строчку в прокате и обогатила словарь 76 миллионов зрителей крылатыми фразами на все случаи жизни — от застолья до похищения невесты.

Цитата из кинофильма «Кавказская пленница или Новым приключения Шурика»

«Иван Васильевич меняет профессию», 1973 год

Цитата из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Через пять лет Демьяненко вернулся на экраны в образе чудаковатого ученого и создателя машины времени Александра Сергеевича Тимофеева. В этой фантастической комедии на героя сваливается всё — уход жены, появление в доме царя Ивана Грозного, санитаров скорой помощи, милиционеров и сумасшедшей соседки. Но закаленный прошлыми приключениями Шурик не пасует ни перед какими испытаниями и по-прежнему не лезет за словом в карман.

Цитата из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию».
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