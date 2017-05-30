«Надо, Федя, надо!»: крылатые фразы «Шурика» Александра Демьяненко

Интеллигентный блондин в очках, вечно попадающий в сомнительные компании и курьезные ситуации, стал главным успехом и проклятием актера. Этот персонаж принес Демьяненко всенародную славу, но не дал ему возможности играть глубокие драматические роли: ведь зрители и режиссеры упорно видели в нем Шурика. Сегодня актеру, скоропостижно скончавшемуся в 1999 году, исполнилось бы 80 лет. Крылатыми фразами его главного персонажа до сих пор разговаривают поколения поклонников.

«Операция “Ы” и другие приключения Шурика», 1965 год