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12:37 (мск), источник: Вести - Калининград

130 человек пострадали от укусов клещей за неделю

130 человек обратились к врачам за неделю по поводу присасывания клещей. Из них 41 ребенок.

С нарастающим итогом общее число пострадавших с начала сезона составило 488 человек, в том числе 167 детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Также в области растет заболеваемость ветряной оспой. За минувшую неделю зафиксировано 232 случая, в том числе среди 169 детей. Не совсем благополучная ситуация и с вирусными инфекциями. Лабораторно подтверждена циркуляция негриппозных вирусов (РС-вирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы, ротавирусы и норавирусы). Заболели более 2742 жителей области, в Калининграде эта цифра составила больше 1837 человек.

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