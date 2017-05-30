130 человек пострадали от укусов клещей за неделю

С нарастающим итогом общее число пострадавших с начала сезона составило 488 человек, в том числе 167 детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Также в области растет заболеваемость ветряной оспой. За минувшую неделю зафиксировано 232 случая, в том числе среди 169 детей. Не совсем благополучная ситуация и с вирусными инфекциями. Лабораторно подтверждена циркуляция негриппозных вирусов (РС-вирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы, ротавирусы и норавирусы). Заболели более 2742 жителей области, в Калининграде эта цифра составила больше 1837 человек.