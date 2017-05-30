Движение ограничат в центре Ростова 12 июня

Как сообщает городской департамент автодорог, несколько участков городской дорожной сети закроют для транспорта из-за праздничных мероприятий, посвященных Дню России.

С 5.00 до 23.00 будет прекращено движение по Театральной площади, с 8.00 до 18.30 — по Большой Садовой на участке между Ворошиловским и Кировским проспектами.

Участок Большой Садовой между Кировским и Театральным проспектами будет закрыт для транспорта с 8.00 до 23.00. В этот же период движение будет перекрыто на участке проспекта Театрального между улицами Социалистической и Максима Горького.