Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинский премьер рассказал, во что Россия превратила Крым
Маккейн назвал главную угрозу мировой безопасности
Президент Молдавии прокомментировал высылку российских дипломатов
Орбакайте рассказала, почему внуки не называют Пугачеву бабушкой
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Трамп усыпил министра торговли речью о важности торговли Уилбур Росс сидел в одном ряду с дочерью президента США Иванкой
Киану Ривза заметили на съемках в Петербурге
Шестилетний «Брюс Ли» покорил зрителей шоу «Лучше всех!»
Ураган разрушил пирамиду Голода в Подмосковье
Петербург проведет реновацию по примеру Москвы
Джикия как новая надежда: кто защитит сборную
Финал Кубка Стэнли: Малкин сделал первый шаг к трофею
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
Соединенные судьбой. Как сложилась жизнь сиамских близнецов из Литвы
7 фраз, которые нельзя говорить человеку с эректильной дисфункцией
Для автовладельцев подготовили пересчет стоимости ОСАГО
Mega Track — большая мечта маленькой фирмы
Фоторепортажи
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
10Последний звонок-2017 в России
15Happy Birthday, Mr. President
20Крепостные стены XXI века
13:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Греф пообещал уволить каждого седьмого сотрудника Сбербанка

Президент Сбербанка Герман Греф заявил о планах кредитной организации сократить штат на 13,8 процента 2025 году. Об этом сообщает Rambler News Service.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, Сбербанк в его будущем виде будет значительно меньше по численности.

Читайте также
Вымирающий вид: какие профессии уходят в прошлое

«У нас сегодня 325 тысяч по всему миру, я думаю, 280 тысяч, может быть, это тот ориентир, который может быть к 2025 году», — сказал он. При этом он отметил, что структура занятости сотрудников Сбербанка изменится принципиально.

«Для нас принципиально важны процессы, связанные с образованием, переобучением и предоставлением каждому нашему сотруднику возможности получить новую специальность», — подчеркнул Греф.

В начале мая стало известно, что число офисов банковского обслуживания Сбербанка по состоянию на 1 мая 2017 года составило 14 826 подразделений по сравнению с 16 174 офисами годом ранее. Таким образом, число отделений стало меньше на 1,3 тысячи.

Комментарии
12
Юрий Жданов
Правильно пора таджиков в системе ЖКХ заменить на Россиян. Пусть не с карандашом а метлой увеличивают благосостояние России и Россиян. Уже достали белые воротнички, номенклатура и прихлебатели всех уровней нашего руководства и они то же.. Так же же поступить и с ГД и СФ. Спасибо.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Александр Андреевич
Греф в очередной раз обваливает рынок труда и зарплаты обычных людей, хвастаясь тем, что уволит 42000 человек. И в очередной раз ему за это ничего не будет. Удивительно когда с одной стороны правительство заявляет тем, кто его критикует, о том, что страна находится в экономической блокаде и тем самым оправдывая свои промахи, а с другой стороны крупнейший глубоко прибыльный банк с контрольным государственным участием вышвыривает в этих же самых тяжелых экономических условиях десятки тысяч людей на улицу. "Прекрасное социальное государство"!!! "Прекрасный социально-ответственный банк"!!!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
данил варта
А без них стахановцов монопольный Сбербанк разориться же, а челедь не жалко. Кого волнует что у простых работников семьи, ипотеки, кредиты.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«Мнение»: Герман Греф — о будущем банковской системы
12:42 (мск)© Ньюстюб
Последствия урагана в Москве. Фото
Число жертв урагана в московском регионе выросло до 16 человек
РФ обязали выплатить €38 тысяч из-за нарушений на выборах-2011
Круизный теплоход «Очарованный странник» сел на мель
СК назвал вероятную причину крушения Ан-26 в Саратовской области
Лавров прокомментировал обвинения Макрона в адрес Sputnik и RT
Адвокат Алексея Учителя написал жалобу на Поклонскую
Спорт
Джикия как новая надежда: кто защитит сборную Станислав Черчесов вызвал сразу семь центральных защитников для подготовки к Кубку конфедераций. Не все они, однако, примут участие в турнире
Авто
Чем «болеют» Lada Vesta, Hyundai Creta и другие новинки? С какими неисправностями столкнулись покупатели новых моделей? «Авто Mail.Ru» изучил проблемы, на которые жалуются владельцы Lada Vesta, Hyundai Creta и других новинок-бестселлеров
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
80-летняя Светлана Немоляева снимается вместе с сыном в сериале Актриса исполняет роль экранной мамы Александра Лазарева-младшего
Недвижимость
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Петербург проведет реновацию по примеру Москвы
У 7 тысяч россиян россиян могут изъять жилье за долги
Риелторов осудили за хищение 26 млн рублей у клиентов
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
Роман Абрамович умилил соцсети фотографией подросшего сына Мальчик восхитил публику своей роскошной кудрявой шевелюрой.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь