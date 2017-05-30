Продолжается сбор средств пострадавшим при взрыве дома в Волгограде

По информации комитета социальной защиты населения Волгоградской области, на специальный счет регионального отделения «Российского детского фонда» жители Волгоградской области и других регионов страны перечислили около 650 тысяч рублей.

Также продолжают работу четыре центра сбора гуманитарной помощи. Неравнодушные граждане и организации передают в них предметы первой необходимости, посуду, мелкую бытовую технику, и другие нужные в быту вещи. Этой помощью уже воспользовались жильцы разрушенного дома.

В профильном комитете отметили, что социальная поддержка пострадавшим оказывается в полном объеме. Так, уже завершены выплаты единовременной помощи на первоочередные нужды: по 50 тысяч рублей на семью и по десять тысяч — на каждого человека. Граждане, получившие в результате разрушения дома легкий вред здоровью, получат по 200 тысяч рублей, тяжкий и средней степени тяжести — по 400 тысяч рублей. Также пострадавшим компенсируется потеря имущества: за частичную утрату им будет выделено по 50 тысяч рублей, за полную — 100 тысяч рублей. Социальные службы взяли на патронаж пенсионеров и инвалидов, семьи с детьми получили бесплатные путевки в оздоровительные учреждения.

По распоряжению губернатора Андрея Бочарова, гражданам предоставят сертификаты из расчета 35 тысяч рублей за один квадратный метр общей площади утраченного жилья. Финансирование обеспечивается за счет средств резервного фонда администрации Волгоградской области, соответствующее постановление подписано главой региона. До того момента, когда жильцы смогут переехать в новые квартиры, им выделяются средства для возмещения расходов на съемное жилье. Размер выплат составит: 15 тысяч рублей в месяц для жильцов однокомнатных квартир, 20 тысяч рублей — для тех, кто ранее занимал двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры.