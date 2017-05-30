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14:06 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые узнали, почему у бульдогов и мопсов плоские морды

Ученые выяснили, какая мутация ДНК привела к появлению собак-брахицефалов с короткими приплюснутыми мордами — мопсов, бульдогов и прочих.

Источник: Reuters

Эти особенности появились благодаря селекции, но до сих пор не было известно, каковы генетические особенности таких собак. Исследование было опубликовано в журнале Current Biology.

Мопс

Ученые проанализировали образцы ДНК, взятые у 374 домашних собак разных пород. 3D-изображения черепов собак, полученные при помощи компьютерной томографии, позволили сделать точные измерения.

Мопс

Сопоставив результаты измерений с полученной генетической информацией, исследователи определили, какие варианты ДНК связаны с особенностями формы черепа. Оказалось, один из вариантов нарушал активность гена SMOC2, отвечающего за длину морды. Чем больше мутаций насчитывалось в гене, тем более плоской была морда.

Авторы работы рассчитывают, что их результаты будут полезны как в ветеринарии, так и в медицине в целом — брахицефалия иногда проявляется и у людей.

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