Ученые узнали, почему у бульдогов и мопсов плоские морды
Ученые выяснили, какая мутация ДНК привела к появлению
Ученые выяснили, какая мутация ДНК привела к появлению
Эти особенности появились благодаря селекции, но до сих пор не было известно, каковы генетические особенности таких собак. Исследование было опубликовано в журнале Current Biology.
Ученые проанализировали образцы ДНК, взятые у 374 домашних собак разных пород. 3D-изображения черепов собак, полученные при помощи компьютерной томографии, позволили сделать точные измерения.
Сопоставив результаты измерений с полученной генетической информацией, исследователи определили, какие варианты ДНК связаны с особенностями формы черепа. Оказалось, один из вариантов нарушал активность гена SMOC2, отвечающего за длину морды. Чем больше мутаций насчитывалось в гене, тем более плоской была морда.
Авторы работы рассчитывают, что их результаты будут полезны как в ветеринарии, так и в медицине в целом — брахицефалия иногда проявляется и у людей.