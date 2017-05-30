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14:09 (мск), источник: dostup1.ru

Погоду в Челябинской области будет определять циклон

В горных районах прогнозируется увеличение водности рек от ожидаемых и прошедших осадков.

Погоду в Челябинской области 30—31 мая будет определять циклон — в регионе ожидаются дожди, усиление ветра и грозы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Предстоящей ночью возможны небольшие дожди, в южных и западных районах — умеренные, местами — сильные, грозы, плюс 2−7, на юге — до 11 градусов. Днем в среду характер погоды не изменится, воздух прогреется до 14−19, на севере будет около 10 градусов. В течение суток отдельные порывы западного — северо-западного ветра до 20 метров в секунду.

Челябинский ЦГМС сообщает, что минувшей ночью в регионе было от нуля до минус шести, на поверхности почвы температура опускалась до минус семи градусов.

По информации регионального управления МЧС, в горных районах прогнозируется увеличение водности рек от ожидаемых и прошедших осадков. Подтопления жилых домов и приусадебных участков не предвидится.

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