Погоду в Челябинской области будет определять циклон
В горных районах прогнозируется увеличение водности рек от ожидаемых и прошедших осадков.
В горных районах прогнозируется увеличение водности рек от ожидаемых и прошедших осадков.
Погоду в Челябинской области
Предстоящей ночью возможны небольшие дожди, в южных и западных районах — умеренные, местами — сильные, грозы, плюс 2−7, на юге — до 11 градусов. Днем в среду характер погоды не изменится, воздух прогреется до 14−19, на севере будет около 10 градусов. В течение суток отдельные порывы западного —
Челябинский ЦГМС сообщает, что минувшей ночью в регионе было от нуля до минус шести, на поверхности почвы температура опускалась до минус семи градусов.
По информации регионального управления МЧС, в горных районах прогнозируется увеличение водности рек от ожидаемых и прошедших осадков. Подтопления жилых домов и приусадебных участков не предвидится.