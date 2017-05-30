В Челябинской области стартуют акции по отказу от курения

Так, в крупных вузах Челябинска (ЮУрГУ, ЮУГМУ, ЧГИК) волонтеры в специальных костюмах будут менять у студентов пачку сигарет на яблоко, а также информировать о способах отказа от курения.

«Несмотря на то, что сегодня модно вести здоровый образ жизни, проблема никотиновой зависимости остается актуальной. Хотелось бы напомнить людям, что табакокурение является причиной около 90% всех случаев заболевания раком легких, и стоит всерьез задуматься о своем выборе», — отмечает главный специалист министерства здравоохранения Челябинской области по профилактической медицине Ольга Агеева.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Минздрава, любой желающий может обратиться в кабинет отказа от курения, где ему бесплатно окажут необходимую помощь. На сегодняшний день в медицинских организациях Челябинской области функционируют 64 кабинета по отказу от курения. При проведении занятий в них широко используются интерактивные формы обучения: беседы, групповое обсуждение, диспуты, обучение способам преодоления стресса, проводится тестирование особенностей курительного поведения, определение уровня угарного газа в выдыхаемом воздухе.

По итогам 2016 года 14 тысяч 679 южноуральцев обратились в антисмокинговые кабинеты, от курения отказались 1633 человека.