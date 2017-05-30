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14:12 (мск), источник: NewsKo

Определены лауреаты Строгановской премии-2017

Вручение премии состоится 10 июня в Перми.

Результаты работы Строгановской комиссии Пермского землячества в Москве сообщили на специальной пресс-конференции председатель комиссии Игорь Шубин и заместитель председателя Пермского землячества Светлана Левченко.

По словам спикеров, номинации были как практически бесспорные, так и очень дискуссионные.

Практически не было разногласий в номинации «За выдающиеся достижения в спорте» — там единогласно победил президент краевой федерации авиаспорта Владимир Котельников, на счету которого в 2016 году немало впечатляющих побед.

Столь же единодушна была комиссия по номинации «За выдающиеся достижения в культуре», по решению которой лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Надежда Павлова обзавелась ещё одной почётной регалией.

Сложнее пришлось в номинации «За выдающиеся достижения в экономике и управлении»: здесь конкурировали несколько выдающихся руководителей из сферы промышленности. Большинством голосов наиболее достойным был признан Владимир Даут, генеральный директор ОАО «Метафракс».

В номинации «За выдающиеся достижения в науке и технике» впервые в истории премии победила техника, а не наука: премия была присуждена создателю и руководителю компании «Промобот» Алексею Южакову за создание роботов третьего поколения.

Номинация «Общественная деятельность», по традиции, была дискуссионной, и в ней, как и в предыдущей, победу одержал совсем не очевидный номинант — профессор филологического факультета ПГНИУ Нина Евгеньевна Васильева за серию книг, посвящённых истории филфака.

Наконец, в категории «Честь и достоинство» премия присуждена лётчику-космонавту, дважды Герою Советского Союза Виктору Савиных.

Вручение Строгановских премий Пермского землячества состоится 10 июня в 18.00 в Органном концертном зале Пермской филармонии.

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