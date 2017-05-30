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14:12 (мск), источник: Zakon.kz

Астанчан предупреждают о возможном урагане и просят соблюдать меры предосторожности

Во избежание несчастных случаев стоит проявлять максимальную бдительность.

Источник: Zakon.kz

Жители Астаны получают рассылку в месенджерах о том, что в Астане, якобы будет ураган похлеще, чем в Москве. В связи с этим неизвестные призывают горожан отсидеться дома и убрать машины от столбов и деревьев. Между тем, в ДЧС столицы действительно объявили штормовое предупреждение в связи с усилением ветра, но просят население не паниковать, а соблюдать элементарные меры предосторожности, передает Zakon.kz.

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«В связи с неблагоприятными погодными условиями просим население следующие меры: Окна! Все окна в доме и квартире при сильных шквальных ветрах должны быть плотно закрыты. Балконы! С незастекленных балконов и лоджий следует убрать абсолютно все предметы, которые могут при сильном ветре выпасть наружу. На улице! Оказавшись на улице в шторм следует держаться как можно дальше от рекламных щитов (и других навесных конструкций), линий электропередач, а также деревьев. Осмотритесь вокруг нужно быть подальше от всего. что может оторваться, сломаться и упасть на голову. Нельзя подходить к оборванным проводам и раскачивающимся предметам (деревьям), так как они могут упасть. Укрытие! В случае сильного ветра необходимо укрыться в ближайшем здании (это может быть магазин, библиотека, торговый центр и т. д.)», — говорится в сообщении ДЧС.

Как отмечают сами горожане, в столице все повально начали искать подземные парковки и гаражи, чтобы обезопасить свои авто.

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