Две трети россиян стали экономить на продуктах

Чаще, чем в среднем по выборке экономят пенсионеры — 34 процента и жители крупных городов — также 34 процента.

Как кризис изменил жизнь россиян: семь основных тенденций

При этом, по данным ВЦИОМ, 88 процентов опрошенных не согласны на снижение качества ради установления более низких цен. Около 55 процентов респондентов не считают государственное ограничение стоимости продуктов первой необходимости эффективным инструментов и выступают за иные меры поддержки.

В феврале компания «инФОМ» сообщила, что четверть россиян экономят деньги на покупке колбасы, сыра, рыбы и морепродуктов.

При этом реальные расходы россиян в феврале 2017 года опустились до пятилетнего минимума, подсчитали эксперты холдинга «Ромир».

Согласно исследованию РАНХиГС, опубликованному в конце января, 45 процентов россиян ожидают дальнейшего ухудшения экономической ситуации на протяжении как минимум ближайших двух лет. Лишь 10 процентов рассчитывают на улучшение (год назад их было 23 процента).