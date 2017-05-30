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14:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Две трети россиян стали экономить на продуктах

В 2016 году 67 процентов россиян начали экономить на продуктах. Такие данные следуют из опроса ВЦИОМ. Около 27 процентов респондентов сократили расходы «существенно».

Источник: РИА "Новости"

Чаще, чем в среднем по выборке экономят пенсионеры — 34 процента и жители крупных городов — также 34 процента.

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При этом, по данным ВЦИОМ, 88 процентов опрошенных не согласны на снижение качества ради установления более низких цен. Около 55 процентов респондентов не считают государственное ограничение стоимости продуктов первой необходимости эффективным инструментов и выступают за иные меры поддержки.

В феврале компания «инФОМ» сообщила, что четверть россиян экономят деньги на покупке колбасы, сыра, рыбы и морепродуктов.

При этом реальные расходы россиян в феврале 2017 года опустились до пятилетнего минимума, подсчитали эксперты холдинга «Ромир».

Согласно исследованию РАНХиГС, опубликованному в конце января, 45 процентов россиян ожидают дальнейшего ухудшения экономической ситуации на протяжении как минимум ближайших двух лет. Лишь 10 процентов рассчитывают на улучшение (год назад их было 23 процента).

Комментарии
4
Андрей Соколов
а про ВВП забыл? или он не причём, не в курсе дел короче)
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Василий Фесин
премьер-гордись.Вот твои достижения...Или опять санкции и Крым ,виноваты???
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Т K
почти все экономят,хоть незаметно....ну-писеплёты скажите что не так,работать надо-кругом кроме вас бездельники,что вы крутые-растакие живёте в шоколаде.
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