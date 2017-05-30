Акимат Астаны опроверг слухи о палочке гепатита А в питьевой воде

«Воду пока пейте только кипячёную, в связи с наводнением в воде обнаружили палочку гепатита А и дизентерию. Даже фрукты мойте кипячёной водой, чистить зубы тоже. Информация достоверная))). Сегодня брали справку о эпидокружении в санэпидстанции, там предупредили!!!», — говорится в сообщении.

Столичное Управление жилищно-коммунального хозяйства и ГКП «Астана су арнасы» официально опровергают данное сообщение и призывают горожан не поддаваться панике. Информация не соответствует действительности.

— Качество водопроводной воды находится под строгим контролем ведомственной лаборатории предприятия ГКП «Астана су арнасы» и РГУ «Департамент охраны общественного здоровья Астаны». На насосно-фильтровальной станции города Астаны идет безостановочная работа: вода хлорируется, коагулируется, отстаивается, фильтруется через слой фильтрующего материала и снова хлорируется. Качество водопроводной воды постоянно проверяется на всех этапах обработки. Основными требованиями, предъявляемыми к питьевой воде, являются безопасность в эпидемиологическом отношении, безвредность по токсикологическим показателям, хорошие органолептические показатели и пригодность для хозяйственных нужд. По результатам анализов все параметры качества питьевой воды соответствуют требованиям ГОСТа и санитарным правилам, — сообщили в ГКП «Астана су арнасы».

Вместе с тем специалисты Департамента охраны общественного здоровья города Астаны информируют, что эпидемиологическая ситуация в столице по заболеваемости острыми кишечными инфекциями, вирусным гепатитом А и энтеровирусной инфекцией остается стабильной, связь с объектами водоснабжения отсутствует. В течение мая специалисты ведомства в плановом порядке исследовали 156 проб воды, из них:

— 57 исследований из открытых водоемов и фонтанов города, не соответствующих проб не обнаружено;.

— 2 пробы воды бассейнов, не соответствующих проб не обнаружено;.

— 97 проб питьевой воды из разводящей водопроводной сети, не соответствующих проб не обнаружено.

Кроме того, Департаментом охраны общественного здоровья совместно с ведомственной лабораторией ГКП на ПХВ «Астана су арнасы» осуществляется ежедневный лабораторный контроль воды с отбором проб воды с контрольных точек.

В настоящее время заявление о заведомо ложном сообщении направлено в ДВД Астаны. Начато расследование по установлению личности злоумышленника, которому грозит уголовная ответственность.