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14:44 (мск), источник: РИА Новости

В ВОЗ рассказали, сколько человек ежегодно умирает от курения

ЖЕНЕВА, 30 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Курение убивает свыше 7 миллионов человек ежегодно, а расходы на здравоохранение и снижение производительности труда обходятся семьям и правительствам более чем в 1,4 триллиона долларов США, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения, опубликованном во вторник.

Источник: Reuters

«Табак представляет угрозу для всех нас. Табак усугубляет нищету, снижает экономическую продуктивность, обедняет рацион питания семей и загрязняет воздух внутри помещений», — приводит пресс-служба слова генерального директора ВОЗ Маргарет Чен.

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Помимо вреда для здоровья человека, в ВОЗ отмечают, что табак также негативно воздействует на окружающую среду. Табачные отходы содержат более 7000 токсических химических веществ, включая канцерогены. Две трети из 15 миллиардов продаваемых ежедневно сигарет выбрасываются в природу. На сигаретные окурки приходится 30−40% всех предметов, подбираемых во время уборок прибрежных и городских районов.

Заявление ВОЗ было опубликовано накануне Всемирного дня без табака, который отмечается 31 мая, и включает в себя призыв к правительствам принимать жесткие меры по борьбе против табака. Эти меры включают запрет на маркетинг и рекламу табака, повышение акцизных сборов и превращение закрытых общественных помещений и рабочих мест в зоны, свободные от табачного дыма.

Одной из наиболее эффективных мер по борьбе против курения является повышение налогов и цен на табак. Правительства ежегодно собирают около 270 миллиардов долларов США за счет акцизного налога на табак. В ВОЗ уверены, что эту сумму можно было бы увеличить более чем на 50% путем дополнительного сбора 141 миллиарда долларов США за счет повышения налогов на сигареты всего лишь на 0,80 доллара США за пачку во всех странах.

Комментарии
1
Анатолий Архипов
Алло, человеки? Вы про вред курения щас написали или про недооцененный доход правительств от продажи этой легальной наркоты?
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