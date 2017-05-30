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17:23 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Общественники благоустроят воронежский сквер имени Рылеева на средства гранта

Проект ТОСа «Уличный комитет № 26» признали социально значимым.

Представители территориального общественного самоуправления (ТОС) «Уличный комитет № 26» Ленинского района благоустроят сквер на улице Острогожская на средства гранта. В новом городском сквере имени Константина Рылеева оборудуют зону отдыха, сообщила пресс-служба мэрии Воронежа в понедельник, 29 мая. Зону отдыха создают по просьбе местных жителей.

В 2017 году жители Воронежской области подали 986 заявок на конкурс грантов для ТОСов. Власти выделили средства на реализацию 278 проектов. Самыми социально значимыми признали девять проектов общественников из Воронежа и 268 — из районов области. Среди инициатив воронежских ТОСов, которые поддержали власти — строительство нагорных лестниц на улицах Челюскинцев и Успенского, благоустройство парка в микрорайоне Березовая Роща, устройство остановки общественного транспорта, детской площадки. На благоустройство сквера имени Рылеева и создание нагорных лестниц в Ленинском районе выделили около 2,3 млн рублей. Контекст.

Власти направят на реализацию проектов общественников города и области 90 млн рублей, из которых 60 млн рублей — из областного бюджета, 9 млн рублей — собственные деньги жителей и еще 21 млн рублей — деньги спонсоров и поселений. Большинство проектов связано с благоустройством территории, ремонтом дорог, строительством детских и спортивных площадок, обустройством скверов и парков, с освещением улиц. Есть и уникальные проекты, связанные историей, — например, в Подгоренском районе планируют отреставрировать старинную ветряную мельницу, а в Каменском — облагородить «Пушкинский родник», из которого в XIX веке пил воду поэт.

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