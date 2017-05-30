Организаторы обещают большой сюрприз во время ЭКСПО
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Список самых крупных
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Список самых крупных
Директор Департамента контента и организации мероприятий АО «НК «ЭКСПО-2017» Марат Омаров пообещал, что выставку посетят такие известные зарубежные артисты, как Морис Штегер, Эрос Рамазотти, виолончелист Энрико Динго, Би-2, Мумий Тролль, Джаред Лето, DJAxwell, Тимати, DJAfrojack.
«Основная цель нашей
Кроме того, М. Омаров пообещал большой сюрприз для посетителей «ЭКСПО».
«Мы припасли для вас некоторые сюрпризы, поэтому сейчас не будем открывать большие имена, которые примут участие в выставке. Мы их откроем за 10 дней непосредственно до самих мероприятий», — заявил он.
По его словам, выставку откроет «Шоу-симфония Великой степи», которая будет развлекать зрителей в течение нескольких дней подряд.
«Ее мы будем повторять каждый день на протяжении 5 дней, потому что такое шоу захочет посмотреть каждый. Оно отражает все наши традиции с задействованием более 600 артистов. Музыка для него пишется отдельно, но оно также будет включать в себя и классические произведения казахстанских композиторов», — подчеркнул он.
Из других интересных событий ЭКСПО можно отметить выставку «Роботы, как художники», в рамках которой интеллектуальные машины на глазах у зрителей будут создавать произведения искусства. Известный балет «Великий Гэтсби», который будет поставлен совместно с известным хореографом Дуайтом Роденом, состоится 15 июня в Холле Энергии.
«Все концерты, которые мы создаем, будут представлены только на выставке ЭКСПО, больше их нельзя будет увидеть нигде», — заключил Омаров.