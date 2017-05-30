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18:54 (мск), источник: Kazinform

Организаторы обещают большой сюрприз во время ЭКСПО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Список самых крупных культурно-массовых мероприятий озвучили организаторы Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017», передает корреспондент МИА.

Источник: Kazinform

Директор Департамента контента и организации мероприятий АО «НК «ЭКСПО-2017» Марат Омаров пообещал, что выставку посетят такие известные зарубежные артисты, как Морис Штегер, Эрос Рамазотти, виолончелист Энрико Динго, Би-2, Мумий Тролль, Джаред Лето, DJAxwell, Тимати, DJAfrojack.

«Основная цель нашей культурно-развлекательной программы — привлечь внимание посетителей. Кроме того, нам необходимо привлечь туристов в Астану. Мы составляли культурную программу выставки таким образом, чтобы максимально отразить все многообразие казахстанской культуры. В рамках культурно-развлекательной программы ЭКСПО очень широко представлены наши оркестры, поп-исполнители и иные творческие исполнители. В то же время, для достижения кумулятивного эффекта мы привлекли и иностранных звезд также», — объяснил он.

Кроме того, М. Омаров пообещал большой сюрприз для посетителей «ЭКСПО».

«Мы припасли для вас некоторые сюрпризы, поэтому сейчас не будем открывать большие имена, которые примут участие в выставке. Мы их откроем за 10 дней непосредственно до самих мероприятий», — заявил он.

По его словам, выставку откроет «Шоу-симфония Великой степи», которая будет развлекать зрителей в течение нескольких дней подряд.

«Ее мы будем повторять каждый день на протяжении 5 дней, потому что такое шоу захочет посмотреть каждый. Оно отражает все наши традиции с задействованием более 600 артистов. Музыка для него пишется отдельно, но оно также будет включать в себя и классические произведения казахстанских композиторов», — подчеркнул он.

Из других интересных событий ЭКСПО можно отметить выставку «Роботы, как художники», в рамках которой интеллектуальные машины на глазах у зрителей будут создавать произведения искусства. Известный балет «Великий Гэтсби», который будет поставлен совместно с известным хореографом Дуайтом Роденом, состоится 15 июня в Холле Энергии.

«Все концерты, которые мы создаем, будут представлены только на выставке ЭКСПО, больше их нельзя будет увидеть нигде», — заключил Омаров.

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