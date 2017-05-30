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17:23 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Меры безопасности будут усилены на ряде казанских объектов во время Кубка конфедераций

(Город Казань KZN.RU, 30 мая). На некоторых казанских объектах во время Кубка конфедераций-2017 будут усилены меры безопасности. Решение принято в соответствии с Указом Президента РФ № 202от 9 мая.

В соответствии с решением Межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года от 25 мая 2017 года, в список вошли стадион «Казань Арена», тренировочные площадки на стадионах «Рубин», Центральный и «Электрон». Также меры безопасности будут усилены в отелях «Park Inn by Radisson», «Mirage Hotel», «Bilyar Palace», «Ramada Kazan», «DoubleTree by Hilton», на территории по периметру удаленных пунктов досмотра грузов (парковочная территория Международного конноспортивного комплекса «Казань» вдоль пр. А. Камалеева) и территории для пресс-центра для неаккредитованных СМИ (ул. Московская, 3).

Как сообщает «Российская газета», в список объектов с усиленными мерами безопасности во время чемпионата мира по футболу 2018 кроме перечисленных выше объектов также попал Центр семьи «Казан» (территория для проведения фестиваля болельщиков).

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля в 4 городах страны (Казань, Москва, Санкт-Петербург, Сочи). Столица Татарстана примет 4 игры турнира. 18 июня в 18.00 состоится матч Португалия — Мексика; 22 июня в 21.00 состоится игра между сборными Германии и Чили; 24 июня в 18.00 сыграют сборные Мексики и России; 28 июня в 21.00 начнется полуфинальный матч кубка. Все матчи пройдут на стадионе «Казань Арена».

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