Меры безопасности будут усилены на ряде казанских объектов во время Кубка конфедераций

В соответствии с решением Межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года от 25 мая 2017 года, в список вошли стадион «Казань Арена», тренировочные площадки на стадионах «Рубин», Центральный и «Электрон». Также меры безопасности будут усилены в отелях «Park Inn by Radisson», «Mirage Hotel», «Bilyar Palace», «Ramada Kazan», «DoubleTree by Hilton», на территории по периметру удаленных пунктов досмотра грузов (парковочная территория Международного конноспортивного комплекса «Казань» вдоль пр. А. Камалеева) и территории для пресс-центра для неаккредитованных СМИ (ул. Московская, 3).

Как сообщает «Российская газета», в список объектов с усиленными мерами безопасности во время чемпионата мира по футболу 2018 кроме перечисленных выше объектов также попал Центр семьи «Казан» (территория для проведения фестиваля болельщиков).