Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шейк, Навка с дочерью, Кидман: премьера «Рокового искушения»
В Петербурге стоматолог удалила пациентке 22 здоровых зуба за 843 тысячи
У 7 тысяч россиян россиян могут изъять жилье за долги
Месячный доход на "нормальную жизнь" в РФ подсчитали аналитики
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
Сдали бы вы ЕГЭ по географии?Даже если вам в этом году не придется дрожать на экзаменах, поддержите своих друзей или родных — пройдите тест сами!
80-летняя Светлана Немоляева снимается вместе с сыном в сериале
От Бузовой до Киркорова: все звезды на премии канала RU.TV 2017
Москвичи предложили Собянину альтернативный проект реновации
Как будут изымать единственное жилье должников?
США победят, даже при одновременном нападении РФ и Китая – СМИ
Самолет РФ с солдатами рухнул под Саратовом – СМИ
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Какие юбки вошли в моду этим летом
«Как бы не остались без президента»: Клинцевич о речи Порошенко
Крейсер РФ в 20 этажей обладает мощным вооружением
Чем «болеют» Lada Vesta, Hyundai Creta и другие новинки
На машину из-за ветра упало дерево: что делать
Фоторепортажи
15Happy Birthday, Mr. President
20Крепостные стены XXI века
10В тени красоты
8«Суперлюди» Японии
17:21 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

400 тысяч жителей Волгоградской области живут за чертой бедности

Комитет экономической политики и развития администрации Волгоградской области отчитался о выполнении прогнозных показателей в 2016 году, сообщает ВДТВ со ссылкой на доклад ведомства.

Благодаря документу выяснилось, что количество жителей региона с доходами ниже величины прожиточного минимума достигло 15,1%, проще говоря, более 382 тысяч человек в области живут за чертой бедности.

Интересно, что в докладе указывается, что среднемесячная номинальная зарплата в регионе превысила 25,7 тысячи рублей, а пенсия — 11,6 тысячи рублей.

Величина прожиточного минимума на душу населения за IV квартал прошлого года установлена в размере 8794 рубля.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Операторы объяснили отсутствие смс о шторме
Нидерланды одобрили ассоциацию ЕС и Украины
Греф пообещал уволить каждого седьмого сотрудника Сбербанка
Минкульт может установить взнос для проката иностранных фильмов
Две трети россиян стали экономить на продуктах
Лавров прокомментировал обвинения Макрона в адрес Sputnik и RT
Российская чемпионка Рио хочет обменять свои олимпийские медали
Спорт
Джикия как новая надежда: кто защитит сборную Станислав Черчесов вызвал сразу семь центральных защитников для подготовки к Кубку конфедераций. Не все они, однако, примут участие в турнире
Авто
Полиции Украины выдали очень дорогую замену «уазикам» Компания Mitsubishi Motors осуществила крупнейшую поставку «зелёных» автомобилей за всё время работы со странами бывшего СССР
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
80-летняя Светлана Немоляева снимается вместе с сыном в сериале Актриса исполняет роль экранной мамы Александра Лазарева-младшего
Недвижимость
Госдума отклонила предложение о платном въезде в центры городов
Москвичи предложили Собянину альтернативный проект реновации
Снос пятиэтажек поможет расселить коммуналки в Москве
Ураган разрушил пирамиду Голода в Подмосковье
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
Роман Абрамович умилил соцсети фотографией подросшего сына Мальчик восхитил публику своей роскошной кудрявой шевелюрой.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь