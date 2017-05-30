400 тысяч жителей Волгоградской области живут за чертой бедности

Благодаря документу выяснилось, что количество жителей региона с доходами ниже величины прожиточного минимума достигло 15,1%, проще говоря, более 382 тысяч человек в области живут за чертой бедности.

Интересно, что в докладе указывается, что среднемесячная номинальная зарплата в регионе превысила 25,7 тысячи рублей, а пенсия — 11,6 тысячи рублей.

Величина прожиточного минимума на душу населения за IV квартал прошлого года установлена в размере 8794 рубля.