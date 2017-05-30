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18:52 (мск), источник: Kazinform

Артисты Cirque du Soleil выступят в казахских костюмах под звуки домбры

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В рамках Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» артисты Cirque du Soleil (Цирка дю Солей) подготовили специальную программу с учетом местных традиций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Об этом сообщил генеральный директор рефлект-группы Cirque du Soleil Бернар Беллапуайе.

Он рассказал, что для выступления в Казахстан приехала специальная рефлект-группа цирка «45 degree».

«В общей сложности мы привезли 38 артистов, 17 из которых работают с огнем. 45 degree — это особая команда, которая занимается подготовкой спецпроектов по запросам заказчиков. Артисты Cirque du Soleil выступят в костюмах, расшитых казахскими национальными орнаментами. Кроме того, в музыкальном сопровождении для этого выступления обязательно будет звучать домбра. Могу сказать, что наш номер уже фактически полностью готов, мы его репетируем», — сказал он.

Он подчеркнул, что шоу подготовлено по специальному запросу из Казахстана, и выразил мнение, что оно станет одним из лучших номеров цирка.

«В этот раз мы будем представлять самое большое шоу “Трамплин”, которое состоит из 38 артистов и продлится 7 минут. Думаю, это один из самых лучших номеров для нашего цирка. Это шоу попросили нас приготовить непосредственно в Казахстане. То, что мы приготовили для Казахстана, больше нигде не будет повторяться, и мы рады предоставить такое удовольствие казахстанским зрителям. На подготовку нашего выступления ушло от 6 до 9 месяцев», — отметил Беллапуайе.

В заключение беседы с журналистами, он признался, что готов к астанинской непогоде. «В первый раз мы приехали в Астану в феврале прошлого года и поняли, насколько холодно в Астане. Теперь мы к этому подготовлены», — сказал представитель Cirque du Soleil.

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