Котельную в Вихоревке Иркутской области приведут в порядок к новому отопительному сезону

Рабочая поездка депутатов ЗС Иркутской области в Вихоревку, где зимой этого года из-за остановки котельной был введен режим ЧС, проходит сегодня, 30 мая. Народные избранники посетили проблемный объект, пообщались с работниками предприятия и провели заседание по итогам поездки. Компания ООО «Тепловые сети», которая является подрядной организацией по ремонту и обслуживанию котельной, не сможет обеспечить подготовку к новому отопительному сезону 2017−2018 годов. Спикер ЗС Сергей Брилка заявил, что если у подрядчика нет программы выхода из кризиса необходимо срочно решать вопрос с подготовкой водогрейной котельной и ремонтом котлов. Он также отметил, что котельная в любом случае должна быть полностью готова к новому отопительному периоду. Сергей Брилка заявил, что лично будет контролировать ситуацию и приедет в Вихоревку в июле, августе и сентябре. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Сейчас мы видим, что ООО “Тепловые сети” не готовы нести ответственность за новый отопительный сезон. У них нет комплексной программы выхода из сложившейся ситуации. Но мы обязаны подготовить теплоисточник к новому отопительному сезону», — сказал Сергей Брилка.

Также стало известно, что подрядная компания, которая пришла в область из Красноярского края, где в городе Бородино сложилась такая же ситуация как и в Вихоревке, является управляющей компанией. Кроме того, в представленном перечне плана ремонта котельной в Вихоревке указана сумма в 120 млн рублей. У «Тепловых сетей» есть только 25% этой суммы, хотя в перечне все средства указаны как собственные.

Как рассказал инспектор Енисейского управления Ростехнадзора Александр Пойда, когда ООО «Тепловые сети» заходили по концессии на эксплуатацию котельной, то не имели паспорта контроля. Как считает эксперт, это повлияло на срок службы котлов.

«Из-за неправильной эксплуатации и ввода новых котлов раньше времени вышли из строя топки в котельной. Главная проблема — это создание качественного фундамента для топок. Поскольку если это вовремя не сделать, получится точно такая же ситуация как сейчас», — заметил Александ Пойда.

Сейчас «Тепловые сети» задолжали 2,5 млн рублей по зарплате, 48 млн рублей за электроэнергию (долг перед «ИркутскЭнергоСбытом») и 1,3 млн рублей за уголь.

Напомним, ООО «Тепловые сети» могут не справиться со следующим отопительным сезоном в Вихоревке Иркутской области. Об этом сказал мэр Братского района Алексей Баловнев в ходе рабочей поездки депутатов ЗС Приангарья в муниципалитет.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало о том, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко отрешил от должности мэра Вихоревки Братского района Геннадия Пуляева. Распоряжение главы региона вступило в силу 10 мая. Сейчас обязанности руководителя муниципалитета исполняет первый заместитель Вихоревского городского поселения Сергей Касьянов. Иркутский областной суд рассмотрел иск бывшего мэра Вихоревки Геннадия Пуляева о признании незаконным распоряжения губернатора Приангарья Сергея Левченко об отрешении от должности. Судебное разбирательство проходило 23 и 25 мая, было рассмотрено шесть томов административного дела. По итогам заседания суд решил отказать в удовлетворении исковых требований.

Отрешенный Сергеем Левченко от должности мэра Вихоревки Геннадий Пуляев заявил о том, что решение губернатора вывело ситуацию на новый уровень, теперь это не проблема с отоплением в Вихоревке, а прецедент, создающий угрозу для всех глав муниципальных образований. Распоряжение губернатора региона стало неожиданным для бывшего главы муниципалитета. Он считает, что нужно не виноватых искать, а решать проблему. Через некоторое время Геннадий Пуляев подал в Иркутский областной суд исковое заявление о признании незаконным распоряжения губернатора Приангарья Сергея Левченко об отрешении от должности.

Между тем спикер Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка считает незаконным отрешение от должности главы Вихоревки Братского района Геннадия Пуляева. По его мнению, произошел беспрецедентный случай незаконного отстранения от власти.

Раннее ИА IrkutskMedia сообщало, что почти 700 человек подписали петицию президенту России Владимиру Путину о плохом отоплении в домах и муниципальных учреждениях в городе Вихоревка Братского района в октябре прошлого года. Следователи СУ СКР по Иркутской области возбудили уголовное дело по статье «Халатность» в отношении сотрудников мэрии Вихоревки за срыв отопительного сезона. Следствие считает, что администрация городского поселения не приняла меры, направленные на своевременное решение проблемы с запуском отопления. Система теплообеспечения не была подготовлена в установленные сроки. Прокуратура Братского района Иркутской области проверила исполнение трудового законодательства в ООО «Вихоревское управление», по результатам которой руководитель жилищно-коммунального предприятия привлечен к административной ответственности.

Ситуация с началом отопительного сезона в Вихоревке в 2016 году была доведена до критической, а бюджету Иркутской области в связи с этим нанесен определенный ущерб. Виновным в этом должны быть предъявлены реальные претензии, заявил председатель правительства Иркутской области Александр Битаров. Окончательные выводы будут сделаны после завершения расследования дела Следственным комитетом РФ. ПРокуратура Братского района выступила с предложением отправить в отставку мэра Вихоревки Геннадия Пуляева в связи с ненадлежащим исполнением им своих обязанностей и бездействием во время отопительного сезона. Соответствующее письмо направлено надзорным органом в Думу муниципального образования.