Водитель, геодезист и заведующий швейным производством: новые вакансии с зарплатой более 40 тысяч рублей

В поселке 8 Марта Уфимского района ищут водителя-экспедитора в ООО «Транссервис-Плюс», которому готовы платить 60 тысяч рублей в месяц за работу на тягаче МАЗ (бортовой длинномер). Требуется опыт работы на дальних рейсах и умение размещать груз.

Предприятию «Спецтехнологии», базирующемуся в поселке Горново Уфимского района, требуется геодезист на зарплату в 50 тысяч рублей в месяц. Требуется знание геодезических приборов. Работа предполагает командировки по республике.

В Уфе примут на работу заведующего швейным производством ООО «Атлантида», которому готовы платить 40 тысяч рублей. В должностные обязанности специалиста входят организация и контроль деятельности пошивочного цеха. Рабочий день нормированный.

С этими и другими вакансиями можно ознакомиться на информационном портале занятости населения Минтруда РБ.