Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киану Ривза заметили на съемках в Петербурге
В Петербурге стоматолог удалила пациентке 22 здоровых зуба за 843 тысячи
Внук Примакова получил должность в Госдуме
Месячный доход на "нормальную жизнь" в РФ подсчитали аналитики
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Сдали бы вы ЕГЭ по географии?Даже если вам в этом году не придется дрожать на экзаменах, поддержите своих друзей или родных — пройдите тест сами!
Киану Ривза заметили на съемках в Петербурге
Шестилетний «Брюс Ли» покорил зрителей шоу «Лучше всех!»
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
США победят, даже при одновременном нападении РФ и Китая – СМИ
Самолет РФ с солдатами рухнул под Саратовом – СМИ
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Какие юбки вошли в моду этим летом
«Как бы не остались без президента»: Клинцевич о речи Порошенко
Крейсер РФ в 20 этажей обладает мощным вооружением
Чем «болеют» Lada Vesta, Hyundai Creta и другие новинки
На машину из-за ветра упало дерево: что делать
Фоторепортажи
15Happy Birthday, Mr. President
20Крепостные стены XXI века
10В тени красоты
8«Суперлюди» Японии
17:23 (мск), источник: Sputnik.by

Поставьте торренты на паузу: ночью 1 июня не будет работать интернет

МИНСК, 30 мая — Sputnik. Перебои с доступом в интернет могут быть у абонентов из Минска и Минской области ночью первого июня, сообщили во вторник в пресс-службе Национального оператора электросвязи.

Источник: Sputnik.by

«Белтелеком» — белорусский монополист в области предоставления услуг интернет-связи. Закупленный трафик компания перепродает и иным — частным — операторам интернет- и мобильной связи.

В ночь на 1 июня с работой интернета у минчан и жителей области могут быть проблемы: с часа ночи до шести утра специалисты «Белтелекома» будут проводить ремонтно-настроечные работы на сети передачи данных Минска, Минского района и Минской области.

Кратковременные перерывы в это время возможны в предоставлении услуг телефонии IMS, byfly, ZALA, охраны.

С экстренными службами можно будет связаться при помощи мобильной связи — с телефонией у белорусских операторов ночью со среды на четверг перебоев не ожидается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Погоня под Житковичами: инспекторам ГАИ пришлось стрелять по Mercedes
Операторы объяснили отсутствие смс о шторме
Нидерланды одобрили ассоциацию ЕС и Украины
Греф пообещал уволить каждого седьмого сотрудника Сбербанка
Минкульт может установить взнос для проката иностранных фильмов
Две трети россиян стали экономить на продуктах
Лавров прокомментировал обвинения Макрона в адрес Sputnik и RT
Российская чемпионка Рио хочет обменять свои олимпийские медали
Спорт
Джикия как новая надежда: кто защитит сборную Станислав Черчесов вызвал сразу семь центральных защитников для подготовки к Кубку конфедераций. Не все они, однако, примут участие в турнире
Авто
Полиции Украины выдали очень дорогую замену «уазикам» Компания Mitsubishi Motors осуществила крупнейшую поставку «зелёных» автомобилей за всё время работы со странами бывшего СССР
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
80-летняя Светлана Немоляева снимается вместе с сыном в сериале Актриса исполняет роль экранной мамы Александра Лазарева-младшего
Недвижимость
Как правильно выбрать зелёные обои?
У 7 тысяч россиян россиян могут изъять жилье за долги
Риелторов осудили за хищение 26 млн рублей у клиентов
Эксперты: пятиэтажки хотят снести не из-за ветхости
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
Роман Абрамович умилил соцсети фотографией подросшего сына Мальчик восхитил публику своей роскошной кудрявой шевелюрой.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь