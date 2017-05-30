Поставьте торренты на паузу: ночью 1 июня не будет работать интернет
МИНСК, 30 мая — Sputnik. Перебои с доступом в интернет могут быть у абонентов из Минска и Минской области ночью первого июня, сообщили во вторник в
МИНСК, 30 мая — Sputnik. Перебои с доступом в интернет могут быть у абонентов из Минска и Минской области ночью первого июня, сообщили во вторник в
«Белтелеком» — белорусский монополист в области предоставления услуг
В ночь на 1 июня с работой интернета у минчан и жителей области могут быть проблемы: с часа ночи до шести утра специалисты «Белтелекома» будут проводить
Кратковременные перерывы в это время возможны в предоставлении услуг телефонии IMS, byfly, ZALA, охраны.
С экстренными службами можно будет связаться при помощи мобильной связи — с телефонией у белорусских операторов ночью со среды на четверг перебоев не ожидается.