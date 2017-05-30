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17:19 (мск), источник: Ежедневник.by

К 2019 году в Беларуси планируют ввести электронную регистрацию по месту жительства

С процедурой регистрации по месту жительства связаны не только медицина и голосование, но и постановка на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Источник: Ежедневник.by

Беларусь может перейти на электронный вариант регистрации по месту жительства и пребывания к 2019 году. Об этом в эфире интернет-телевидения «СБ» рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун.

«С процедурой регистрации по месту жительства и пребывания в Беларуси связано многое. Не только медицина и голосование, но и постановка на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий, реализация различных прав и свобод на территории государства. Если в одночасье упразднить процедуру регистрации и перевести ее в декларативный характер, это может привести к хаосу в отношениях между обществом и государством, — отметил Алексей Бегун. — Сейчас мы последовательно идем к тому, чтобы упрощать процедуру регистрации. Думаю, что к 2019 году перейдем на электронный вариант. Гражданин будет обращаться в соответствующее подразделение, а мы в электронном виде будем отдавать соответствующую информацию ресурсам, которым необходима информация о месте жительства гражданина».

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