Минкультуры предложило взыскивать по 5 млн руб. с каждого фильма в прокате
Законопроект предусматривает, что отчисления пойдут в Фонд кино на поддержку отечественной кинематографии.
Законопроект предусматривает, что отчисления пойдут в Фонд кино на поддержку отечественной кинематографии.
Москва. 30 мая. INTERFAX.RU — Минкультуры предложило ввести обязательное отчисление в Фонд кино в размере 5 млн рублей с каждого фильма в случае получения им прокатного удостоверения на показ в кинотеатре.
Мы пришли к решению об отчислениях в размере в 5 миллионов рублей. Речь про все фильмы. Российские картины при получении прокатного удостоверения будут платить эту сумму, но потом Фонд кино будет им возмещать, компенсировать эти 5 млн.
Обязательные отчисления будут поступать в Фонд кино, и потом направляться на поддержку отечественной кинематографии — производство и прокат национальных фильмов.
По его словам, в Фонде кино будет создана комиссия, которая будет решать, какие особо значимые картины фестивального толка освобождать от уплаты пошлин. Тельнов рассказал, что в комиссию войдут авторитетные кинематографисты, критики.
«Главное — не лишить зрителей возможности смотреть хорошее авторское фестивальное кино», — заявил замминистра.
В свою очередь министр культуры Владимир Мединский отметил, что необходимо увеличивать нагрузку на зарубежные блокбастеры.
«У нас стоит три задачи: первая — увеличить финансирование отечественного кино. Самым справедливым образом — путем сбора фиксированных средств с зарубежного кино. Вторая задача — немного зачистить прокат от всякого низкокассового кинопродукта, и третья задача — попытаться сделать так, чтобы зарубежные блокбастеры больше несли нагрузки, чем иные фильмы», — сказал Мединский.
Министр добавил, что будет рассмотрена возможность установления определённого процента от сборов фильма в зависимости от его показателей.
Можно было бы, чтобы была фиксированная сумма, а при сборе от, скажем, миллиарда устанавливался процент.
Решение о том, с какой суммы кассовых сборов будут взиматься процентные отчисления, будет принято после обсуждений с авторитетными представителями индустрии. После этого законопроект внесут в Госдуму.