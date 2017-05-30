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16:54 (мск), источник: Интерфакс

Минкультуры предложило взыскивать по 5 млн руб. с каждого фильма в прокате

Законопроект предусматривает, что отчисления пойдут в Фонд кино на поддержку отечественной кинематографии.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU — Минкультуры предложило ввести обязательное отчисление в Фонд кино в размере 5 млн рублей с каждого фильма в случае получения им прокатного удостоверения на показ в кинотеатре.

Мы пришли к решению об отчислениях в размере в 5 миллионов рублей. Речь про все фильмы. Российские картины при получении прокатного удостоверения будут платить эту сумму, но потом Фонд кино будет им возмещать, компенсировать эти 5 млн.
Вячеслав Тельнов
директор департамента кинематографии Министерства культуры РФ

Обязательные отчисления будут поступать в Фонд кино, и потом направляться на поддержку отечественной кинематографии — производство и прокат национальных фильмов.

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По его словам, в Фонде кино будет создана комиссия, которая будет решать, какие особо значимые картины фестивального толка освобождать от уплаты пошлин. Тельнов рассказал, что в комиссию войдут авторитетные кинематографисты, критики.

«Главное — не лишить зрителей возможности смотреть хорошее авторское фестивальное кино», — заявил замминистра.

В свою очередь министр культуры Владимир Мединский отметил, что необходимо увеличивать нагрузку на зарубежные блокбастеры.

«У нас стоит три задачи: первая — увеличить финансирование отечественного кино. Самым справедливым образом — путем сбора фиксированных средств с зарубежного кино. Вторая задача — немного зачистить прокат от всякого низкокассового кинопродукта, и третья задача — попытаться сделать так, чтобы зарубежные блокбастеры больше несли нагрузки, чем иные фильмы», — сказал Мединский.

Министр добавил, что будет рассмотрена возможность установления определённого процента от сборов фильма в зависимости от его показателей.

Можно было бы, чтобы была фиксированная сумма, а при сборе от, скажем, миллиарда устанавливался процент.
Владимир Мединский

Решение о том, с какой суммы кассовых сборов будут взиматься процентные отчисления, будет принято после обсуждений с авторитетными представителями индустрии. После этого законопроект внесут в Госдуму.

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