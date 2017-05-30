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17:14 (мск), источник: Newslab.ru

Объявлена программа карнавала и «детского дня» в Красноярске

На Театральной площади, куда прибудет колонна участников карнавала, будет работать площадка «Большой детский день».

11 июня в рамках празднования Дня города в Красноярске пройдет ежегодный детский карнавал, тема которого — «В мире животных».

Праздничная колонна, шествие которой дважды переносилось в этом году, в этот день пройдет по маршруту: пр. Мира, 110 (здание правительства Красноярского края) — ул. Перенсона — Театральная площадь. Чтобы пройти в карнавальной колонне, рассказали организаторы карнавала, достаточно заранее подать заявку (телефон оргкомитета: 8 (391) 240−72−09) и приготовить костюм на тему праздника. Но присоединиться к колонне можно будет и в последний момент — достаточно просто прийти в костюме подходящей тематики.

Участников карнавального шествия оценят по нескольким номинациям. Вот некоторые из них: «Парк Юрского периода», «Волшебные животные», «Зеленая планета», «Лучший дизайн костюмов». В номинации «Лучшая ресайкл-идея» будут оценивать костюмы, созданные из использованных материалов — бутылок, пластика, полиэтилена.

«Конфетти-пушки, мыльные пузыри, шоу барабанщиков, — все эти игры и забавы будут радовать участников шествия и “болельщиков”. И, конечно, все красноярцы могут принять участие в празднике в качестве зрителей», — рассказали в оргкомитете карнавала.

На Театральной площади, куда прибудет колонна участников карнавала, будет работать площадка «Большой детский день». Здесь детей и их родителей ждет шоу-программа, интерактивные площадки и призы. А 13:30 пройдет награждение участников карнавала.

Игровые и зрелищные локации на верхней и нижней террасах будут работать до 18:00. Гостей ждут мастер-класс по эбру (рисованию на воде), контактный зоопарк, мини-гольф, аквагрим и множество развлекательных площадок. Также на улице можно будет перекусить: организаторы обещают плов, цветные блины, сладкую вату и жареное мороженое.

Локация музея геологии Geos «Животные древнего мира» организует «путешествие» в древний мир животных и растений: участников ждут ископаемые трилобиты, обитавшие на Земле в палеозойскую эру, и фрагменты скелетов динозавров.

«Мастерская Добра» научит делать войлочные игрушки, клуб «Радуга» устроит выставку одежды в стиле пэчворк (лоскутное шитье), интерактивный музей науки «Ньютон Парк» проведет мастер-класс по изготовлению модели ракет и их запуску. А на локации «Алиса в стране чудес» можно будет побывать в роли Алисы: съесть «расти-булку» и выпить «уменьшалку», стать гостем безумного чаепития.

Шествие колонны участников детского эко-карнавала стартует 11 июня 12:00.

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