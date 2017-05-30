Объявлена программа карнавала и «детского дня» в Красноярске
На Театральной площади, куда прибудет колонна участников карнавала, будет работать площадка «Большой детский день».
На Театральной площади, куда прибудет колонна участников карнавала, будет работать площадка «Большой детский день».
11 июня в рамках празднования Дня города в Красноярске пройдет ежегодный детский карнавал, тема которого — «В мире животных».
Праздничная колонна, шествие которой дважды переносилось в этом году, в этот день пройдет по маршруту: пр. Мира, 110 (здание правительства Красноярского края) — ул. Перенсона — Театральная площадь. Чтобы пройти в карнавальной колонне, рассказали организаторы карнавала, достаточно заранее подать заявку (телефон оргкомитета:
Участников карнавального шествия оценят по нескольким номинациям. Вот некоторые из них: «Парк Юрского периода», «Волшебные животные», «Зеленая планета», «Лучший дизайн костюмов». В номинации «Лучшая ресайкл-идея» будут оценивать костюмы, созданные из использованных материалов — бутылок, пластика, полиэтилена.
«Конфетти-пушки, мыльные пузыри, шоу барабанщиков, — все эти игры и забавы будут радовать участников шествия и “болельщиков”. И, конечно, все красноярцы могут принять участие в празднике в качестве зрителей», — рассказали в оргкомитете карнавала.
На Театральной площади, куда прибудет колонна участников карнавала, будет работать площадка «Большой детский день». Здесь детей и их родителей ждет
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Шествие колонны участников детского