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17:18 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже каждый четверг будут проходить бесплатные курсы английского языка

Все желающие могут приходить заниматься в парк «Орленок».

Источник: Новости Воронежа

В парке «Орленок» горожан все лето будут учить английскому языку. Курсы организовали в честь 85-летия Центрального района.

На прошлом занятии всех пришедших учили основам общения на английском языке. Для самых маленьких посетителей организовали творческие мастерские для дошколят. Пока родители занимались, малыши создавали поделки своими руками. Важно, что «подтянуть английский» здесь сможет любой — уровень подготовки может быть любой.

«Всего в обучении приняли участие свыше 70 взрослых и более 10 детей, — рассказали в пресс-службе мэрии Воронежа. — Следующее занятие по английскому языку состоится уже 1 июня. Его тема — туризм».

Занятия будут проходить каждый четверг с 18:30 до 20:00. Они продлятся до конца сентября 2017 года. Заранее регистрироваться не нужно, но с собой нужно взять ручку, листок и коврик или плед, чтобы сидеть на газоне.

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