Мать задержанного на Арбате мальчика написала заявление на его мачеху

Об этом во вторник, 30 мая, сообщил замначальника управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Юрий Титов.

«В заявлении мама мальчика просит возбудить в отношении жены его отца уголовное дело», — сказал Титов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Он уточнил, что заявление от матери поступило в понедельник, сейчас оперативники проводят проверки по данному факту. В заявлении написано, что бумажные денежные средства, полученные во время попрошайничества, ребенок отдавал мачехе. Некоторые монеты ему оставляли на мелкие карманные расходы.

Женщина сообщила, что ранее по данному факту она уже выдвигала претензии отцу ребенка, на что он якобы обещал ей, что такого больше не повторится.