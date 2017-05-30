В Воронеже первый пациент получил инновационный протез кисти руки

Эта технология, уверены производители и врачи, позволит изготавливать подобные протезы гораздо быстрее, и улучшит качество жизни многих пациентов.

Андрей Королев потерял пальцы в цехе предприятия по производству каучука — рука попала под пресс. Левша от природы теперь учится делать всё правой рукой, приходится часто обращаться за помощью. Например, завязать шнурки почти подвиг.

Андрей Королев:

«Учусь правой рукой рисовать, это не то, но всё же. Многие виды спорта закрылись, функции работы изменили, перевели на другую должность, то есть, уже не могу работать как раньше».

То, что травма производственная, помогло Андрею стать первым, получившим инновационный активный протез кисти — это механическая рука, отпечатанная на 3D принтере. Пальцы двигаются, когда человек сгибает запястье.

Данил Емелин, руководитель отдела компании-производителям протезов:

«Можно стакан взять воды попить, перенести какие-либо вещи, помочь себе либо штаны подтянуть ну и так далее».

Главное преимущество — протез распечатывают по индивидуальным меркам, методом спекания. Это быстро — пациентам не нужно ждать недели.

Наталья Зубкова, журналист:

«Врачи говорят, что такой тип незаменим при протезировании у детей. Как минимум, потому что можно заказать индивидуальный дизайн. Протезы детям делают любого цвета, хоть с Фиксиками, хоть с Барбариками, в данном случае, на нём удобно собирать “Лего”. Установка занимает около часа. Специалист подгоняет по руке пациента гильзу-перчатку из специального пластика, чтобы протез плотнее сидел. Материал размягчают в горячей воде, он принимает нужную форму и застывает. Механическая рука готова».

Такой протез кисти в Черноземье устанавливают впервые, их пока делают только в Москве. Стоит он сравнительно дешево, поэтому его, уверены, производители, можно будет установить большему числу нуждающихся. Бесплатно в большинстве случаев устанавливают рабочие протезы с насадками в виде молотка, стамески и прочего инструмента или косметические.

Николай Чермашенцев, управляющий филиалом протезно-ортопедического предприятия:

«Это просто чисто косметический протез, который носит человек. Наши пациенты имеют право на все протезы, которые существуют: механический протез, косметический, протезы для купания, биопротезы российского производства, и зарубежного производства».

В этом году протезы кисти получили 34 воронежца. Нуждающихся в десятки раз больше. Врачи надеются, что новые технологии позволят сократить очередь.