Празднование Сабантуя пройдет в парке «им. 1 Мая» Нижнего Новгорода 15 июля

Сегодня исполняющий обязанности главы районной администрации Михаил Шаров провел заседание организационного комитета по проведению этого татарского праздника. Члены оргкомитета обсудили готовность мест праздничных гуляний, вопросы благоустройства территорий, а также программа проведения мероприятия.

По итогам совещания было определено, что местом проведения праздника выступит, как и в предыдущие годы, парк «им. 1 Мая». Для канавинцев и гостей района в течение 15 июля планируется концертная программа с конкурсами и призами, выставка-продажа работ мастеров декоративно-прикладного искусства Татарстана дегустация блюд татарской кухни. Пройдут выступления фольклорных коллективов.

«Проведение подобных праздничных мероприятий способствует налаживанию межнациональных отношений не только в Канавинском районе, но и во всей стране», — отметил Михаил Шаров.

СПРАВКА

Традиционный национальный праздник Сабантуй — «праздник плуга», земледельческий праздник народов Прикамья, распространенный, прежде всего, в Башкортостане и Татарстане. Он возник еще в языческие времена, тогда его смысл заключался в задабривании многочисленных богов и духов природы, от милости которых зависела жизнь людей. В дальнейшем на многие ритуальные стороны праздника повлияло мусульманство. Одно из наиболее ранних описаний сабантуя содержится в записках академика Ивана Лепехина, который подробно рассказал об этом народном празднике во второй половине XVIII века. Оно доносит до нас ритуал празднества, проходившего ежегодно перед началом пахоты или (на востоке) между пахотой и покосом.