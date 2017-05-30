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18:25 (мск), источник: Афиша Daily

В Германии появился первый робот-священник

В одном из храмов немецкого города Виттенберг появился робот-священник. Он благословляет прихожан и может распечатать текст напутствия. Распечатанный лист вылезает из корпуса нового аппарата, который получил название BlessU-2а. Об этом сообщает Daily Mail.

Первым делом андроид задает прихожанам вопрос о том, каким голосом ему стоит говорить, мужским или женским. Робота-священника поставили в том же городе, где 500 лет назад Мартин Лютер Кинг запустил Реформацию.

«Это эксперимент, который, как мы полагаем, запустит дискуссию в обществе», — заявил официальный представитель церкви Себастиан фон Герен.

По его словам, они сознательно отказались от людей в пользу робота. За время эксперимента церковь начали посещать люди, которые раньше никогда не посещали богоугодное заведение. По словам Герена реакция у всех людей очень разная: некоторые рады получить машинное благословение, другие категорически против.

Комментарии
1
Kolbug Kolbug
извращенцы!
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