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09:56 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

За этот год в Нижегородской области произошло 43 аварии с мотоциклами

Не менее трех нарушений в час. Нижегородские автоинспекторы проверили, как мотоциклисты соблюдают правила дорожного движения.

В ходе трехчасовой операции «Мототранспорт» сотрудники ГИБДД проверили 50 водителей мотоциклов. Выявлено 10 нарушителей дорожного движения. При этом, семь из них — на незарегистрированных мотоциклах.

Неутешительна и общая статистика — с начала 2017 года на территории Нижнего Новгорода зарегистрировано 43 ДТП с участием мотоциклистов. Есть погибшие.

Евгений Миронов, командир полка ДПС Управления МВД России по городу Нижний Новгороду: «Многие водители не регистрируют свои транспортные средства. Если регистрируют, то не вешают номерные знаки, чтобы избежать наказания в случае нарушения правил, чтобы не попасть в камеры видеонаблюдения».

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