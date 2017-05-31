За этот год в Нижегородской области произошло 43 аварии с мотоциклами

В ходе трехчасовой операции «Мототранспорт» сотрудники ГИБДД проверили 50 водителей мотоциклов. Выявлено 10 нарушителей дорожного движения. При этом, семь из них — на незарегистрированных мотоциклах.



Неутешительна и общая статистика — с начала 2017 года на территории Нижнего Новгорода зарегистрировано 43 ДТП с участием мотоциклистов. Есть погибшие.



Евгений Миронов, командир полка ДПС Управления МВД России по городу Нижний Новгороду: «Многие водители не регистрируют свои транспортные средства. Если регистрируют, то не вешают номерные знаки, чтобы избежать наказания в случае нарушения правил, чтобы не попасть в камеры видеонаблюдения».