Специалисты рекомендуют не купаться в трех водоемах Нижнего Новгорода летом 2017 года

Уточняется, что в настоящее время межведомственная комиссия завершила приемку летних зон отдыха и пляжей города: 29 мая состоялась проверка готовности Нижегородского, Советского, Приокского и Канавинского районов. Сегодня, 30 мая, комиссия объехала места летнего отдыха горожан в Сормовском, Автозаводском и Ленинском районах. Всего же к летнему сезону 2017 года в Нижнем Новгороде подготовлено 16 городских пляжей и три зоны для отдыха и занятия спортом. «Специалисты обращают внимание на то, что из соображений безопасности не рекомендуется купаться на Оке в районе улицы Фучика, на Гребном канале и на втором озере Щелоковского хутора», — сообщили в городской администрации. При этом прибрежные зоны в этих местах полностью готовы принять отдыхающих. Однако причинами для ограничения купания стали не зависящие от подготовки пляжей факторы: течение или резкое заглубление дна, не позволяющие выделить место для детского купания. Несмотря на это, на этих трех зонах будут дежурить спасатели. Межведомственная комиссия в ходе приемку летних зон отдыха и пляжей оценивала выполнение требований, которые находятся в их зоне ответственности каждого ведомства, представители которого входили в состав комиссии.

Подготовка к началу летнего сезона в городе ведется, начиная с апреля. В настоящее время заключены контракты на содержание пляжей и оборудования, вывоз мусора, водолазы завершили проверки дна, спасатели прошли дополнительное обучение.