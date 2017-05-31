Специалисты рекомендуют не купаться в трех водоемах Нижнего Новгорода летом 2017 года
Специалисты рекомендуют не купаться в трех водоемах Нижнего Новгорода летом 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 30 мая.
Специалисты рекомендуют не купаться в трех водоемах Нижнего Новгорода летом 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 30 мая.
Уточняется, что в настоящее время межведомственная комиссия завершила приемку летних зон отдыха и пляжей города: 29 мая состоялась проверка готовности Нижегородского, Советского, Приокского и Канавинского районов. Сегодня, 30 мая, комиссия объехала места летнего отдыха горожан в Сормовском, Автозаводском и Ленинском районах.
Всего же к летнему сезону 2017 года в Нижнем Новгороде подготовлено 16 городских пляжей и три зоны для отдыха и занятия спортом.
«Специалисты обращают внимание на то, что из соображений безопасности не рекомендуется купаться на Оке в районе улицы Фучика, на Гребном канале и на втором озере Щелоковского хутора», — сообщили в городской администрации.
При этом прибрежные зоны в этих местах полностью готовы принять отдыхающих. Однако причинами для ограничения купания стали не зависящие от подготовки пляжей факторы: течение или резкое заглубление дна, не позволяющие выделить место для детского купания. Несмотря на это, на этих трех зонах будут дежурить спасатели.
Межведомственная комиссия в ходе приемку летних зон отдыха и пляжей оценивала выполнение требований, которые находятся в их зоне ответственности каждого ведомства, представители которого входили в состав комиссии.
В частности, на Пестичном озере представители ГУ МЧС по Нижегородской области обратили внимание на мусор в воде, который оставили отдыхающие уже после того, как водолазы очистили дно. Работающие на пляже спасатели получили задание устранить недочет. Комиссия также проверила наличие туалетов, урн и раздевалок, постов спасателей, указателей и информационных аншлагов. Буйки и ограждения для детских зон также должны быть приготовлены, но в этом году,
Председатель комиссии, начальник управления
«Подготовка к началу летнего сезона в городе ведется, начиная с апреля. В настоящее время заключены контракты на содержание пляжей и оборудования, вывоз мусора, водолазы завершили проверки дна, спасатели прошли дополнительное обучение. Перед 1 июня на пляжах устанавливаются информационные щиты с телефонами экстренных служб и другой информацией, важной для безопасности и комфорта отдыхающих. Замечания при проверке пляжей были, но все они незначительные, большинство устраняется в присутствии комиссии. Пляжи чистые, благоустроенные и, как только установится теплая летняя погода, они будут готовы принять отдыхающих», — подвел итоги проверки Иван Соловьев.
Кроме того, специалисты напоминают о необходимости следить за информационными аншлагами и воздерживаться от купания, если есть соответствующее предупреждение. В течение лета микробиологические показатели воды по объективным причинам могут меняться. Следование простым и понятным рекомендациям сделает отдых горожан полезным и приятным.
В управлении добавили, что этим летом в Автозаводском районе нижегородцев готовы принять три пляжа: на первом и втором парковых озерах (ул. Смирнова и пр. Молодежный) и на озере в парке им.777-летия города Нижнего Новгорода, а также одна зона отдыха и занятия спортом на берегу Оки в районе улицы Фучика. В Канавинском районе будут работать четыре пляжа: на озере Березовая роща (м/р Сортировочный), на озере на ул. Архангельской, на Мещерском озере и на озере рядом с больницей № 39. В Ленинском районе два муниципальных пляжа расположены на озере Силикатное.
В Нижегородском районе зона отдыха подготовлена на Гребном канале. В Приокском районе пляж организован на озере № 1 Щелоковского хутора. В Советском районе пляж находится на озере № 3 Щелоковского хутора, зона отдыха — на озере № 2 Щелоковского хутора. В Сормовском районе пять пляжей: на озерах Пестичное, Лунское, Парковое; на Светлоярском озере пляжей будет два — со стороны улицы Мокроусова и со стороны улицы Гаугеля.