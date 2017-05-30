В Краснодаре объявлено штормовое предупреждение из-за сложной метеорологической ситуации

В ближайшие 3−6 часов с сохранением до конца суток 30 мая и в течение 31 мая в Краснодаре ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 15−20 м/с.

В случае возникновения аварий горожанам рекомендуют по телефону 214−33−36 и по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб — «112» (набор по городскому и мобильному телефонам).