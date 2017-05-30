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18:54 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре объявлено штормовое предупреждение из-за сложной метеорологической ситуации

Официальное сообщение об этом разместила администрация города.

В ближайшие 3−6 часов с сохранением до конца суток 30 мая и в течение 31 мая в Краснодаре ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 15−20 м/с.

В случае возникновения аварий горожанам рекомендуют по телефону 214−33−36 и по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб — «112» (набор по городскому и мобильному телефонам).

В результате продолжительных обильных осадков и подъёма уровня воды в верховьях рек Кубань, Лаба, Белая, Пшиш увеличился приток в Краснодарское водохранилище до 1600 м³/сек. В целях обеспечения безопасной эксплуатации водохранилища сброс воды в реку Кубань установлен в объёме 1200 м³/сек., сообщает пресс-служба городской администрации.

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