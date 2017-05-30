Прогноз погоды на 31 мая: В Алматы возможна гроза
Прогноз погоды на предстоящие сутки, 31 мая, по всей территории Казахстана опубликовали на сайте gismeteo.kz.
Прогноз погоды на предстоящие сутки, 31 мая, по всей территории Казахстана опубликовали на сайте gismeteo.kz.
В Астане 31 мая осадков не ожидается. Утром будет малооблачно, а днём и вечером небо будет ясным. Температура воздуха в среду днём составит +22 градусов по Цельсию. К вечеру незначительно понизится — до +19 градусов по Цельсию.
В Алматы утром пойдёт дождь, возможно, с грозой. Небо будет пасмурным весь день и вечер. Небольшой дождь пройдёт также к вечеру. У алматинцев плюсовая температура будет колебаться от +18 до +22 градусов по Цельсию.
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В Актюбинской области утро среды обещает быть также ясным, днём будет малооблачно, а к вечеру начнётся небольшой дождь. Температура воздуха на протяжении суток будет колебаться от +12 до +20 градусов.
В Кызылординской области 31 мая ожидается ясная погода, без осадков. Температура воздуха ночью составит +11 градусов, а к вечеру она поднимется до +27 градусов по Цельсию.
В Жамбылской области прогнозируют в основном ясную погоду. Температура воздуха будет колебаться от +11 градусов ночью, до +26 градусов днём. Ветра не ожидается.
В Мангистауской области среда будет ясной. Температура воздуха будет составлять от +16 до +31 градусов.
В Атырауской области, как и в Мангистау, будет ясно. Температура воздуха ночью составит +13 градусов, днём +29 градусов по Цельсию. Вечером температура снизится до +22 градусов Цельсия.
На территории Карагандинской области сутки 31 мая ожидаются ясными, лишь утром возможно небо затянут легкие облака. Температура воздуха составит от +4 до +19 градусов.
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В Костанайской области ночью и днём будет дождь, пасмурно. Небо прояснится лишь к вечеру. 31 мая на территории региона ожидается +7…+14 градусов по Цельсию.
В Павлодарской области 31 мая ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха составит от +8 до +21 градусов Цельсия.