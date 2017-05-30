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19:45 (мск), источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на 31 мая: В Алматы возможна гроза

Прогноз погоды на предстоящие сутки, 31 мая, по всей территории Казахстана опубликовали на сайте gismeteo.kz.

Источник: Informburo.kz

В Астане 31 мая осадков не ожидается. Утром будет малооблачно, а днём и вечером небо будет ясным. Температура воздуха в среду днём составит +22 градусов по Цельсию. К вечеру незначительно понизится — до +19 градусов по Цельсию.

В Алматы утром пойдёт дождь, возможно, с грозой. Небо будет пасмурным весь день и вечер. Небольшой дождь пройдёт также к вечеру. У алматинцев плюсовая температура будет колебаться от +18 до +22 градусов по Цельсию.

В Восточно-Казахстанской области 31 мая температура воздуха составит от +7 до +19 градусов по Цельсию. Возможны осадки и усиление ветра.

В Западно-Казахстанской области ближайшие сутки, по прогнозам синоптиков, начнутся с ясной погоды. Дождь ожидается только днём и вечером. Температура воздуха ночью составит +16 градусов по Цельсию, днём она поднимется до +26 градусов, а вечером составит +20 градусов по Цельсию.

В Южно-Казахстанской области ожидается температура от +14 до 28 градусов тепла. В среду ожидается ясная, безветренная погода.

В Актюбинской области утро среды обещает быть также ясным, днём будет малооблачно, а к вечеру начнётся небольшой дождь. Температура воздуха на протяжении суток будет колебаться от +12 до +20 градусов.

В Кызылординской области 31 мая ожидается ясная погода, без осадков. Температура воздуха ночью составит +11 градусов, а к вечеру она поднимется до +27 градусов по Цельсию.

В Жамбылской области прогнозируют в основном ясную погоду. Температура воздуха будет колебаться от +11 градусов ночью, до +26 градусов днём. Ветра не ожидается.

В Мангистауской области среда будет ясной. Температура воздуха будет составлять от +16 до +31 градусов.

В Атырауской области, как и в Мангистау, будет ясно. Температура воздуха ночью составит +13 градусов, днём +29 градусов по Цельсию. Вечером температура снизится до +22 градусов Цельсия.

На территории Карагандинской области сутки 31 мая ожидаются ясными, лишь утром возможно небо затянут легкие облака. Температура воздуха составит от +4 до +19 градусов.

В Северо-Казахстанской области будет пасмурная погода и небольшой дождь днём и вечером. Температура воздуха составит от +6 до +17 градусов по Цельсию. Ожидается юго-западный ветер 15−20, порывы 23−28 метров в секунду.

В Костанайской области ночью и днём будет дождь, пасмурно. Небо прояснится лишь к вечеру. 31 мая на территории региона ожидается +7…+14 градусов по Цельсию.

В Павлодарской области 31 мая ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха составит от +8 до +21 градусов Цельсия.

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