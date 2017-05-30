Одесситы начали пляжный сезон

И хотя температура воды, по данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, составляет лишь 16 °C, отдыхающих это не смущает. Об этом сообщает «Сегодня».

В городском управлении Госпродпотребслужбы заверили, что морская вода на пляжах «Лузановка», «Ланжерон», «Отрада», «Дельфин», «Аркадия», «Чайка», «Курортный» и «Золотой берег» соответствует всем санитарным нормам.

30 мая на пляжах замечено очень много отдыхающих на море людей.