Путин исключил возможность назначения главы РАН кабмином или президентом

По словам помощника президента, в ходе состоявшейся 30 мая встречи «кандидатуры не обсуждались, не упоминалась ни одна фамилия». Участники беседы обсудили вопросы дальнейшего развития РАН, повышения ее эффективности, а также интеграции вузовской и академической науки.

20 марта все претенденты на должность президента Российской академии наук сняли свои кандидатуры в ходе ее ежегодного общего собрания. Члены академии пришли к необходимости создания нового устава для проведения выборов ее главы.

В настоящее время обязанности президента РАН возложены на академика РАН Валерия Козлова. Новые выборы главы РАН могут пройти осенью 2017 года.