США решили не запрещать провоз ноутбуков на авиарейсах из Европы
Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на представителя Европейской комиссии.
Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на представителя Европейской комиссии.
Москва. 30 мая. INTERFAX.RU — Администрация США и власти ЕС договорились не вводить запрет на провоз портативной компьютерной техники на авиарейсах из Европы в США, сообщает во вторник американское издание Politico.
«Запрета введено не будет. Обе стороны договорились активнее проводить переговоры по техническим вопросам и постараться выработать решение, которое устроило бы всех», — приводит издание слова представителя Европейской комиссии, имя которого не называется.
Ранее администрация США объявляла о планах изучить возможность запрета на провоз компьютерной техники на всех международных рейсах в США.
Как сообщалось, в марте в США под запрет попали все электронные устройства, кроме мобильных телефонов и медицинских приборов, включая электронные книги, планшеты, ноутбуки, фото и видеокамеры. Новые правила коснулись рейсов из десяти международных аэропортов, включая воздушные гавани Каира (Египет), Аммана (Иордания), Кувейта, Касабланки (Марокко), Дохи (Катар), Стамбула (Турция), а также
В министерстве внутренней безопасности США отметили, что решение было принято в целях усиления безопасности во время полетов.