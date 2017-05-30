США решили не запрещать провоз ноутбуков на авиарейсах из Европы

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU — Администрация США и власти ЕС договорились не вводить запрет на провоз портативной компьютерной техники на авиарейсах из Европы в США, сообщает во вторник американское издание Politico.

«Запрета введено не будет. Обе стороны договорились активнее проводить переговоры по техническим вопросам и постараться выработать решение, которое устроило бы всех», — приводит издание слова представителя Европейской комиссии, имя которого не называется.