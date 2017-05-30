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22:22 (мск), источник: Интерфакс

США решили не запрещать провоз ноутбуков на авиарейсах из Европы

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на представителя Европейской комиссии.

Источник: Reuters

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU — Администрация США и власти ЕС договорились не вводить запрет на провоз портативной компьютерной техники на авиарейсах из Европы в США, сообщает во вторник американское издание Politico.

«Запрета введено не будет. Обе стороны договорились активнее проводить переговоры по техническим вопросам и постараться выработать решение, которое устроило бы всех», — приводит издание слова представителя Европейской комиссии, имя которого не называется.

К такому решению стороны пришли после переговоров во вторник между министром национальной безопасности США Джоном Келли и двумя членами ЕС.
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Ранее администрация США объявляла о планах изучить возможность запрета на провоз компьютерной техники на всех международных рейсах в США.

Как сообщалось, в марте в США под запрет попали все электронные устройства, кроме мобильных телефонов и медицинских приборов, включая электронные книги, планшеты, ноутбуки, фото и видеокамеры. Новые правила коснулись рейсов из десяти международных аэропортов, включая воздушные гавани Каира (Египет), Аммана (Иордания), Кувейта, Касабланки (Марокко), Дохи (Катар), Стамбула (Турция), а также Эр-Рияда и Джидды (Саудовской Аравия) и Абу-Даби и Дубая (ОАЭ).

В министерстве внутренней безопасности США отметили, что решение было принято в целях усиления безопасности во время полетов.

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