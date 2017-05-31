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01:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Драку оленя и медведя из-за детеныша сняли на видео

Жительница американского города Флагстафф, штат Аризона, Шэннон Севилль (Shannon Seville) сняла на видео нападение американского черного медведя на олененка вапити. Об этом сообщает издание Haffington Post.

Медведь подобрался к олененку, пока его мать смотрела в другую сторону. Крики детеныша привлекли олениху, но хищник заметил ее приближение и быстро вскарабкался на дерево. Как только она отвернулась, медведь спустился и опять потянулся к олененку. На этот раз вапити не мешкала и успела лягнуть зверя передним копытом. После этого они разбежались в разные стороны.

Севилль утверждает, что увидела медведя, когда ехала на автомобиле по лесу. «Я знала, что такой шанс выпадает раз в жизни, и другие любители животных оценят эти кадры», — говорит она. Видео, опубликованное женщиной в Facebook, посмотрели более 2,6 миллиона раз.

Вапити — распространенный в Северной Америке подвид благородного оленя.

В апреле сообщалось, что туристы оказались свидетелями нападения дикой лошади на аллигатора в одном из заповедников в американском штате Флорида.

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