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03:22 (мск), источник: VLADNEWS

Школьники Владивостока сегодня сдают ЕГЭ по математике: базовый уровень

Начало экзамена в 10:00.

Сегодня, 31 мая, школьники Владивостока сдают государственный экзамен по математике базовый уровень, сообщает РИА VladNews.

Для того чтобы получить школьный аттестат, выпускнику текущего года необходимо сдать два обязательных экзамена в форме ЕГЭ русский язык и математику. По каждому из них нужно набрать не ниже минимального количества баллов.

Отметим, что успешная сдача ЕГЭ по математике базового уровня позволяет поступить в вузы, у которых в перечне вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата и программам специалитета отсутствует предмет «Математика».

Минимальный порог — 3 балла.

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа (180 минут).

Экзаменационная работа состоит из одной части.

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