Школьники Владивостока сегодня сдают ЕГЭ по математике: базовый уровень

Сегодня, 31 мая, школьники Владивостока сдают государственный экзамен по математике базовый уровень, сообщает РИА VladNews.

Для того чтобы получить школьный аттестат, выпускнику текущего года необходимо сдать два обязательных экзамена в форме ЕГЭ русский язык и математику. По каждому из них нужно набрать не ниже минимального количества баллов.

Отметим, что успешная сдача ЕГЭ по математике базового уровня позволяет поступить в вузы, у которых в перечне вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата и программам специалитета отсутствует предмет «Математика».

Минимальный порог — 3 балла.

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа (180 минут).

Экзаменационная работа состоит из одной части.