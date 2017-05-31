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03:04 (мск), источник: ДЕЙТА

Costa Victoria прибудет во Владивосток уже сегодня

Сегодня в 13:00 во Владивосток придет одно из крупнейших круизных судов мира «Costa Victoria», сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Лайнер посещает столицу края четвертый раз только в текущем месяце.

На борту судна более 2000 туристов. На берегу их ждет культурно-познавательная программа. Покинет Владивосток «Costa Victoria» сегодня же, примерно в 23 часа.

За последние несколько лет Владивосток часто принимает в гости самые современные океанские пассажирские суда с туристами разных стран. Это подтверждает авторитет города как центра международного сотрудничества.

Альберт Тихомиров.

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