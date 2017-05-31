Costa Victoria прибудет во Владивосток уже сегодня
Сегодня в 13:00 во Владивосток придет одно из крупнейших круизных судов мира «Costa Victoria», сообщает ИА «Дейта».
Сегодня в 13:00 во Владивосток придет одно из крупнейших круизных судов мира «Costa Victoria», сообщает ИА «Дейта».
Лайнер посещает столицу края четвертый раз только в текущем месяце.
На борту судна более 2000 туристов. На берегу их ждет
За последние несколько лет Владивосток часто принимает в гости самые современные океанские пассажирские суда с туристами разных стран. Это подтверждает авторитет города как центра международного сотрудничества.
Альберт Тихомиров.