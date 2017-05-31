Costa Victoria прибудет во Владивосток уже сегодня

Лайнер посещает столицу края четвертый раз только в текущем месяце.

На борту судна более 2000 туристов. На берегу их ждет культурно-познавательная программа. Покинет Владивосток «Costa Victoria» сегодня же, примерно в 23 часа.

За последние несколько лет Владивосток часто принимает в гости самые современные океанские пассажирские суда с туристами разных стран. Это подтверждает авторитет города как центра международного сотрудничества.

Альберт Тихомиров.