Антитеррористическое учение завершилось в Комсомольске-на-Амуре

Участие в учении приняли более тысячи специалистов различных структур и ведомств края. Они провели ряд мероприятий, направленных на пресечение террористического акта, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу оперативного штаба в Хабаровском крае.

«Учения позволяют повысить безопасность потенциально опасных и стратегически важных объектов. Именно поэтому в этот раз эпицентром событий стал Комсомольский авиационный завод. В ближайшие дни будет проведён детальный анализ, и на его основе выработаны новые, более совершенные приемы противодействия терроризму», — рассказал руководитель аппарата оперативного штаба в крае Сергей Курдуков.