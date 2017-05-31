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03:33 (мск), источник: Губерния онлайн

Антитеррористическое учение завершилось в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре завершилось антитеррористическое учение, оно пришло на авиационном заводе. Тренировки длились два дня — с 29 по 30 мая.

Участие в учении приняли более тысячи специалистов различных структур и ведомств края. Они провели ряд мероприятий, направленных на пресечение террористического акта, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу оперативного штаба в Хабаровском крае.

«Учения позволяют повысить безопасность потенциально опасных и стратегически важных объектов. Именно поэтому в этот раз эпицентром событий стал Комсомольский авиационный завод. В ближайшие дни будет проведён детальный анализ, и на его основе выработаны новые, более совершенные приемы противодействия терроризму», — рассказал руководитель аппарата оперативного штаба в крае Сергей Курдуков.

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