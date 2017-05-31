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03:35 (мск), источник: VLADNEWS

Культовая певица Ольга Кормухина выступит во Владивостоке и Находке

Певица продолжает заражать нас энергией мощного вокала.

19 июня во Владивостоке на сцене Феско холл в 19:00 и 20 июня в Находке на сцене МЦК в 19:00 выступит Ольга Кормухина с большим сольным концертом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.

Энергичная, яркая, оригинальная и независимая Ольга Кормухина — одна из наиболее заметных артисток на российской сцене. Обладатель множества музыкальных наград, Заслуженная артистка России, «Лучший голос России» и «Лучшая рок-певица» по итогам премии «Овация», победитель премии «Русский топ» в номинации «Лучшая сольная исполнительница», ежегодный участник фестиваля «Нашествие».

Певица продолжает заражать нас энергией мощного вокала. Она представит новую программу мирового уровня, которая стала событием в мире современной музыки. Вместе с новыми песнями прозвучат и любимые золотые хиты.

Специальный гость — лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов.

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