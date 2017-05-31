Ариана Гранде выступит на благотворительном концерте после теракта в Манчестере
Деньги от продажи билетов пойдут на помощь семьям погибших и пострадавшим при взрыве.
Деньги от продажи билетов пойдут на помощь семьям погибших и пострадавшим при взрыве.
Москва. 31 мая. INTERFAX.RU — Американская певица Ариана Гранде споет на благотворительном концерте, где будут собирать средства для помощи жертвам и пострадавшим
На концерте Гранде в Манчестере 22 мая произошел теракт. Смертник взорвал бомбу,
Шоу в память о погибших пройдут на площадке «Олд Траффорд» для крикета. В нем примут участие многие известные исполнители: Джастин Бибер, Coldplay, Кэти Перри, Фаррел Уильямс, Майли Сайрус и Take That. Все, кто был на концерте Арианы Гранде 22 мая, могут попасть на концерт бесплатно.