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03:50 (мск), источник: Вести Иркутск

В здании психоневрологического интерната в Черемхово будет детский сад

В здании закрытого психоневрологического интерната в Черемхово откроют детский сад. Такое решение приняли в местной администрации.

Источник: Вести Иркутск

В здании закрытого психоневрологического интерната в Черемхово откроют детский сад. Такое решение приняли в местной администрации.

Помещение уже передали из областной собственности в муниципальную. Планируется, что там будут заниматься воспитанники коррекционного детского сада № 43. Здание позволяет разместить минимум ещё одну группу для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которые сейчас ждут очереди в дошкольное учреждение.

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