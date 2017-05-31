В здании психоневрологического интерната в Черемхово будет детский сад

В здании закрытого психоневрологического интерната в Черемхово откроют детский сад. Такое решение приняли в местной администрации.

Помещение уже передали из областной собственности в муниципальную. Планируется, что там будут заниматься воспитанники коррекционного детского сада № 43. Здание позволяет разместить минимум ещё одну группу для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которые сейчас ждут очереди в дошкольное учреждение.