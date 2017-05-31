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04:40 (мск), источник: ТАСС

Fox: актриса Молли Питерс скончалась в возрасте 75 лет

На данный момент причина смерти неизвестна.

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Британская актриса Молли Питерс, известная по роли в четвертом фильме об агенте Джеймсе Бонде, скончалась на 76 году жизни. Об этом сообщил во вторник телеканал Fox News.

По его информации, причина смерти остается на данный момент неизвестной.

Молли Питерс родилась 15 марта 1942 года. В четвертом фильме о Джеймсе Бонде под названием «Шаровая молния», вышедшем в 1965 году, она сыграла подругу спецагента, роль которого, в свою очередь, исполнил британский актер Шон Коннери.

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