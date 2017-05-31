Fox: актриса Молли Питерс скончалась в возрасте 75 лет

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Британская актриса Молли Питерс, известная по роли в четвертом фильме об агенте Джеймсе Бонде, скончалась на 76 году жизни. Об этом сообщил во вторник телеканал Fox News.

По его информации, причина смерти остается на данный момент неизвестной.